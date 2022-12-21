《經濟通通訊社２１日專訊》中國防疫政策突轉軚導致內地新型冠狀病毒確診及死亡病例急

增，滬深股市此前四連跌，今早稍稍高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１５％，報

３０７８﹒３３點，深綜指高開０﹒０９％，白酒股造好，地產股走低。

上月內地多省市疫情已有失控跡象，嚴格封控及病例激增導致地方經濟停擺，且公共支出大

增，這亦反映在最新一期的財政數據上。據財政部數據顯示，前１１月累計全國一般公共預算收

入１８﹒５５萬億元（人民幣．下同），全國一般公共預算支出則高達２２﹒７２萬億元，推算

財政赤字高達４﹒１７萬億元。外電將有關數字加上全國政府性基金預算收支，得出今年首１１

月整體財政赤字為７﹒７５萬億元，比去年同期高出一倍，甚至比疫情初期的２０２０年還要高

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人民銀行公布，今日進行１９０億元７天期逆回購操作，及１４１０億元１４天期逆回購操

作，全日淨投放１５８０億元，人行三日內共放水３８５０億元。官媒引述專家意見指，預計明

年第一季ＬＰＲ有調降空間。（ｅｙ）

