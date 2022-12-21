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AH股新聞

21/12/2022 11:34

《Ａ股行情》多個工業板塊拖累，滬綜指半日收跌０﹒１％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》官方公布的新增本土新冠確診持續上升，國家衛健委公布昨日
（２０日）新增本土確診３０４９宗，按日續升近一成五，中國社交媒體上更顯示新冠病人死亡
急增。中國嚴格封控近三年後放寬，疫苗接種率不理想，而且民眾沒有渠道接種ｍＲＮＡ新冠疫
苗，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏直指，國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病
毒株，疫苗的保護效果愈來愈弱，很難阻止再次感染。中國未有完全建立免疫屏障，便要面對首
個疫情高峰，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警示，北京這波疫情的感染高峰
是海嘯級，全國疫情高峰持續春節後。
　　經濟疲弱預計還將持續到明年首季。Ａ股開盤因飲食、旅遊、白酒等消費板塊帶動稍微高開
，盤中保險、銀行股同升，惟機械、汽車、半導體、電腦設備等工業板塊集體拉跌，拖累股市表
現，滬綜指在連續四日下跌後，今午再跌０﹒１％，報３０７０﹒６１點，深成指跌０﹒２８％
，創業板指同跌０﹒２８％。
　　市況不妙拖累交投，兩市半日成交僅３４５５億元，較上個交易日同時段成交再暴減１３％

　　上月內地嚴格封控及病例激增導致地方經濟停擺，且興建方艙醫院、全民核酸檢測所用的防
疫支出大增，這反映在最新一期的財政數據上。據財政部數據顯示，前１１月累計全國一般公共
預算收入１８﹒５５萬億元，全國一般公共預算支出則高達２２﹒７２萬億元，推算財政赤字高
達４﹒１７萬億元。外電將有關數字加上全國政府性基金預算收支，得出今年首１１月整體財政
赤字為７﹒７５萬億元，比去年同期高出一倍，甚至比疫情初期的２０２０年同期還要高。
　
＊汽車、半導體領跌＊
　
　　新能源汽車補貼退場將至，加上中國經濟環境持續轉差拖累內需，汽車零件股今早領跌，上
海（滬：６０５１５１）瀉９﹒２％，華陽集團（深：００２９０６）跌５﹒９％，索菱股份
（深：００２７６６）跌５﹒５％，文燦股份（滬：６０３３４８）、立中集團
（深：３００４２８）跌５﹒３％，松原股份（深：３００８９３）跌５﹒２％，合力科技
（滬：６０３９１７）跌５％。
　　半導體板塊同挫，國芯科技（滬：６８８２６２）瀉７％，德明利（深：００１３０９）跌
６﹒２％，炬光科技（滬：６８８１６７）跌５﹒１％，偉測科技（滬：６８８３７２）跌５％
，中微半導（滬：６８８３８０）跌４﹒７％，中晶科技（深：００３０２６）跌４﹒５％。此
前韓國官員稱正考慮加入美國發起的「晶片四方聯盟」，若韓國加入對中國的晶片生產設備出口
限制，將完全封鎖中國高端半導體產業的發展。
　
＊消費股掀漲停潮＊
　
　　年末將至，抗疫措施放寬大大刺激了各類消費板塊，其中旅遊餐飲股升最多，全聚德
（深：００２１８６）、西安旅遊（深：０００６１０）、西安飲食（深：０００７２１）漲停
，華天酒店（深：０００４２８）升６﹒７％，三特索道（深：００２１５９）升３﹒９％，桂
林旅遊（深：０００９７８）走高３﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升２﹒５％。
　　食品飲料股方面，益客食品（深：３０１１１６）飆１２﹒２％，麥趣爾
（深：００２７１９）、桂發祥（深：００２８２０、煌上煌（深：００２６９５）、好想你
（深：００２５８２）漲停，得利斯（深：００２３３０）升５﹒９％，三隻松鼠
（深：３００７８３）升４﹒７％。
　　啤酒白酒股同漲，蘭州黃河（深：０００９２９）漲９﹒４％，水井坊
（滬：６００７７９）升３﹒２％，金徽酒（滬：６０３９１９）、惠泉啤酒
（滬：６００５７３）升２﹒２％，金楓酒業（滬：６００６１６）升２％，青島啤酒
（滬：６００６００）升１﹒８％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒４％。（ｅｙ）

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