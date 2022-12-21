《經濟通通訊社２１日專訊》官方公布的新增本土新冠確診持續上升，國家衛健委公布昨日

（２０日）新增本土確診３０４９宗，按日續升近一成五，中國社交媒體上更顯示新冠病人死亡

急增。中國嚴格封控近三年後放寬，疫苗接種率不理想，而且民眾沒有渠道接種ｍＲＮＡ新冠疫

苗，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏直指，國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病

毒株，疫苗的保護效果愈來愈弱，很難阻止再次感染。中國未有完全建立免疫屏障，便要面對首

個疫情高峰，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警示，北京這波疫情的感染高峰

是海嘯級，全國疫情高峰持續春節後。

經濟疲弱預計還將持續到明年首季。Ａ股開盤因飲食、旅遊、白酒等消費板塊帶動稍微高開

，盤中保險、銀行股同升，惟機械、汽車、半導體、電腦設備等工業板塊集體拉跌，拖累股市表

現，滬綜指在連續四日下跌後，今午再跌０﹒１％，報３０７０﹒６１點，深成指跌０﹒２８％

，創業板指同跌０﹒２８％。

市況不妙拖累交投，兩市半日成交僅３４５５億元，較上個交易日同時段成交再暴減１３％

。

上月內地嚴格封控及病例激增導致地方經濟停擺，且興建方艙醫院、全民核酸檢測所用的防

疫支出大增，這反映在最新一期的財政數據上。據財政部數據顯示，前１１月累計全國一般公共

預算收入１８﹒５５萬億元，全國一般公共預算支出則高達２２﹒７２萬億元，推算財政赤字高

達４﹒１７萬億元。外電將有關數字加上全國政府性基金預算收支，得出今年首１１月整體財政

赤字為７﹒７５萬億元，比去年同期高出一倍，甚至比疫情初期的２０２０年同期還要高。



＊汽車、半導體領跌＊



新能源汽車補貼退場將至，加上中國經濟環境持續轉差拖累內需，汽車零件股今早領跌，上

海（滬：６０５１５１）瀉９﹒２％，華陽集團（深：００２９０６）跌５﹒９％，索菱股份

（深：００２７６６）跌５﹒５％，文燦股份（滬：６０３３４８）、立中集團

（深：３００４２８）跌５﹒３％，松原股份（深：３００８９３）跌５﹒２％，合力科技

（滬：６０３９１７）跌５％。

半導體板塊同挫，國芯科技（滬：６８８２６２）瀉７％，德明利（深：００１３０９）跌

６﹒２％，炬光科技（滬：６８８１６７）跌５﹒１％，偉測科技（滬：６８８３７２）跌５％

，中微半導（滬：６８８３８０）跌４﹒７％，中晶科技（深：００３０２６）跌４﹒５％。此

前韓國官員稱正考慮加入美國發起的「晶片四方聯盟」，若韓國加入對中國的晶片生產設備出口

限制，將完全封鎖中國高端半導體產業的發展。



＊消費股掀漲停潮＊



年末將至，抗疫措施放寬大大刺激了各類消費板塊，其中旅遊餐飲股升最多，全聚德

（深：００２１８６）、西安旅遊（深：０００６１０）、西安飲食（深：０００７２１）漲停

，華天酒店（深：０００４２８）升６﹒７％，三特索道（深：００２１５９）升３﹒９％，桂

林旅遊（深：０００９７８）走高３﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升２﹒５％。

食品飲料股方面，益客食品（深：３０１１１６）飆１２﹒２％，麥趣爾

（深：００２７１９）、桂發祥（深：００２８２０、煌上煌（深：００２６９５）、好想你

（深：００２５８２）漲停，得利斯（深：００２３３０）升５﹒９％，三隻松鼠

（深：３００７８３）升４﹒７％。

啤酒白酒股同漲，蘭州黃河（深：０００９２９）漲９﹒４％，水井坊

（滬：６００７７９）升３﹒２％，金徽酒（滬：６０３９１９）、惠泉啤酒

（滬：６００５７３）升２﹒２％，金楓酒業（滬：６００６１６）升２％，青島啤酒

（滬：６００６００）升１﹒８％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒４％。（ｅｙ）

