《經濟通通訊社２１日專訊》官方公布的新增本土新冠確診持續上升，國家衛健委公布昨日

新增本土確診３０４９宗，按日續升近一成五，中國社交媒體上更顯示新冠病人死亡急增。中國

嚴格封控近三年後放寬，此前接種的疫苗未能抵禦奧密克戎變種病毒傳播，而且民眾沒有渠道接

種ｍＲＮＡ新冠疫苗，在首個疫情高峰來臨前未能建立免疫屏障，北京大學第一醫院呼吸和危重

症醫學科主任王廣發警示，北京這波疫情的感染高峰是海嘯級，全國疫情高峰可能要持續到春節

後。

疫情對中國經濟的影響還要持續，不確定性困擾中國資本市場。Ａ股開盤因飲食、旅遊、白

酒等消費板塊帶動稍微高開，盤中保險、銀行股同升，惟機械、汽車、半導體、電腦設備等工業

板塊集體拉跌，拖累股市表現，滬綜指今日再跌０﹒１７％，報３０７８﹒４１點，連跌第五日

，深成指跌０﹒３４％，創業板指同跌０﹒３１％。

前景不明朗打擊投資氣氛，兩市全日成交５７４７億元（人民幣．下同），按日跌逾一成，

為１０月１１日以來新低，亦接近２０２０年９月以來低點。

據外電測算，今年首１１月整體財政赤字為７﹒７５萬億元，比去年同期高出一倍，甚至比

疫情初期的２０２０年同期還要高。但中央經濟工作會議此前提出，保持必要的財政支出強度，

優化組合赤字、專項債、貼息等工具，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務

風險可控，預計明年將繼續實施積極的財政政策。

另外，據《香港衛視》報道，中國明年１月３日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措

施，優化為「０＋３」政策，不過有關消息沒獲官方認證。



＊軍工股午後轉跌，汽車零件領跌＊



軍工股午後急跌，直至收市中航重機（滬：６００７６５）挫５﹒４％，邁信林

（滬：６８８６８５）跌４﹒５％，航宇科技（滬：６８８２３９）跌４﹒４％，中國船舶

（滬：６００１５０）跌３﹒７％，中國衛星（滬：６００１１８）跌３﹒６％，派克新材

（滬：６０５１２３）跌３﹒３％，超卓航科（滬：６８８２３７）跌２﹒７％，中船防務

（滬：６００６８５）跌１﹒６％。中俄兩軍根據年度軍事合作計劃，今日起至２７日將在舟山

至台州以東海域舉行聯合軍事演習；與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基今日將抵達美國，與美國總

統拜登舉行雙邊會談並前往國會演說，有報道指白宮預計將宣布再提供２０億美元的安全援助給

烏克蘭。

內需疲弱情況嚴重，財政部最新數據顯示，今年前１１個月車輛購置稅收入２２１８億元，

比上年同期下降３２﹒２％。汽車零件股領跌，西上海（滬：６０５１５１）跌停，上聲電子

（滬：６８８５３３）跌７﹒１％，文燦股份（滬：６０３３４８）跌６％，索菱股份

（深：００２７６６）挫５﹒８％，松原股份（深：３００８９３）跌５﹒６％，立中集團

（深：３００４２８）跌５﹒３％。



＊食品股拉漲，民航股小升＊



年末將至，加上內地疫情持續惡化影響供應鏈，預計各類生鮮食品價格上升，相關股走高，

中水漁業（深：０００７９８）升６﹒７％，國聯水產（深：３０００９４）升６﹒１％，得利

斯（深：００２３３０）、華統股份（深：００２８４０）漲４﹒４％，溫氏股份

（深：３００４９８）、巨星農牧（滬：６０３４７７）升３﹒２％。

放寬入境傳聞下民航股稍走高，中國國航（滬：６０１１１１）升１﹒７％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升１﹒５％，南方航空（滬：６０００２９）現價升０﹒７％，海航控股

（滬：６００２２１）升０﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）升０﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３０﹒５４ ＋０﹒０４

上證綜合指數 ３０６８﹒４１ －０﹒１７ ２２６８﹒５３

深證綜合指數 １９６９﹒７９ －０﹒４７ ３４７８﹒２７

上證Ｂ股指數 ２８６﹒１６ －０﹒０２ ６﹒９０

深證Ｂ股指數 １１４４﹒８６ ＋０﹒１３ ３﹒０９

上證１８０指數 ８１４８﹒５７ ＋０﹒０６

上證３８０指數 ５５６０﹒９６ －０﹒４５

深證成份指數 １０９１２﹒０９ －０﹒３４

中小創新指數 ２２４８﹒６０ －０﹒７５

深圳創業板指數 ２３０３﹒７０ －０﹒３１

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