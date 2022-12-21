《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９１﹒３１億元，用２８﹒６９億元或５﹒５％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１８﹒７４億元，連續兩日淨流入。受公
眾假期影響，滬股通、深股通本周五（２３日）至下周二（２７日）暫停交易。（ｄｗ）
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21/12/2022 15:19
《滬股通》滬股通額度全日用２９億元，外資流入１９億元
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９１﹒３１億元，用２８﹒６９億元或５﹒５％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１８﹒７４億元，連續兩日淨流入。受公
眾假期影響，滬股通、深股通本周五（２３日）至下周二（２７日）暫停交易。（ｄｗ）
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上一篇新聞︰21/12/2022 15:19 《深股通》深成指收跌０﹒３４％，中小創新指跌０﹒７５％
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21/12/2022 15:19 《深股通》深股通額度全日用１７億元，外資連續兩日流入
21/12/2022 15:08 《神州金融》工商銀行內地特定養老儲蓄產品銷量破５０億人幣
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