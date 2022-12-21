《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５０３﹒１７億元，用１６﹒８３億元或３﹒２３％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１８﹒７４億元，連續兩日淨流入。受公

眾假期影響，滬股通、深股通本周五（２３日）至下周二（２７日）暫停交易。（ｄｗ）

