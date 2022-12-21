《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會黨委書記、主席易會滿主持近日召開黨委會議，傳

達學習習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話、李克強總理的講話和李強的總結講話，

研究部署貫徹落實措施。中證監黨委認為，伴隨著中央經濟工作會議精神的落實落地，一系列超

預期政策效應逐步顯現，各類政策協調配合，中國經濟總體回升的格局進一步鞏固，影響資本市

場運行的基本面因素將顯著改善，資本市場總體將保持穩中向好的態勢。

會議指出，中證監將加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資

金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。繼續穩妥有序化解私募基金、債

券違約、金交所等重點領域風險，加強對跨市場、跨境、跨領域風險的監測分析與統籌應對，健

全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，堅決守住風險底線。



＊形成中美審計監管常態化合作，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地＊



與此同時，擴大資本市場高水平制度型開放。推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日

歷落地。推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。

推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地。深化內地與香

港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

深入推進股票發行註冊制改革，突出把選擇權交給市場這個本質，放管結合，提升資源配置

效率。緊緊圍繞製造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場

制度供給，助力「科技－產業－金融」良性循環。更好發揮期貨市場功能，服務實體企業風險管

理，助力保供穩價。加快資本市場監管轉型，推進資本市場治理體系和治理能力現代化。

此外，全面實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案。從市場准入、信息披露、持續

監管等方面，進一步落實對國企、民企一視同仁、平等對待的要求，著力推動國有控股上市公司

整合資源、提高競爭力，推動民營上市公司規範穩健發展，不斷優化上市公司結構，提升整體質

量。穩步推進併購重組註冊制改革，落實好「分道制」「小額快速」等審核機制，更好支持企業

通過併購重組提質增效、加快發展。（ｗｌ）

