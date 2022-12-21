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AH股新聞

21/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒７３億元，買旭輝沽騰訊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開１９５點，報１９１５６點。最高跌
６９點報１９２８３點，最低跌４６７點報１８８８５點。恒指收報１９０９４點，跌２５８點
或１﹒３３％。
　　北水全日淨流出２０﹒７３億元，增加３８５﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是旭輝控
股集團（００８８４）、小鵬汽車（０９８６８）、碧桂園（０２００７）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。
　
＊旭輝折讓逾１４％配股淨籌逾９億元＊
　
　　旭輝控股昨日（２０日）與配售代理海通國際及摩根大通協議，擬以先舊後新方式向不少於
六名獨立承配人配發８﹒４億股，佔擴大股本８﹒０７％，每股作價１﹒１４元，比上日收市價
折讓１４﹒２９％，淨籌約９﹒４６億元用作償還現有債務及一般企業用途。
　　旭輝配股完成後，控股股東林氏家族信託及其一致行動人士持股由５０﹒８９％攤薄至
４６﹒７８％。
　　主板成交９６２﹒５８億元減少４﹒４％。其中港股通成交２７５億元，佔總成交
２８﹒６％。
　　旭輝控股集團跌１６﹒５４％報１﹒１１元，北水淨買入２億元；小鵬汽車跌６﹒９％報
３７﹒１元，北水淨買入１﹒１億元；碧桂園跌８﹒８１％報２﹒６９元，北水淨買入０﹒９億
元。
　　騰訊控股跌３﹒４３％報３０９﹒４元，北水淨賣出９﹒２億元；快手跌４﹒８４％報
６６﹒９元，北水淨賣出６﹒２億元；美團跌１﹒８５％報１７５﹒５元，北水淨賣出２﹒２億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團　（００８８４）　　　　　　２﹒０１
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　１﹒０９
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　　０﹒９２
　　三葉草生物　　（０２１９７）　　　　　　０﹒５９
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－９﹒２２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－６﹒１８
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒２１
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒０３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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