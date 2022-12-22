《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開３７６點，報１９５３７點。最高升５７４點報
１９７３５點，最低升３１５點報１９４７５點。恒指收報１９６７９點，升５１８點或
２﹒７１％。
北水全日淨流入７﹒７３億元，增加１２３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是小
鵬汽車（０９８６８）、新東方在綫（０１７９７）、安踏體育（０２０２０）。
主板成交１０１４﹒６９億元增加４６﹒４％。其中港股通成交３２７﹒２億元，佔總成交
３２﹒２％。
美團升６﹒８９％報１８６﹒２元，北水淨買入６﹒１億元；騰訊控股升４﹒１２％報
３２３﹒８元，北水淨買入４﹒６億元；中國移動升１﹒３６％報５２元，北水淨買入２億元。
小鵬汽車升１１﹒２％報４３﹒２元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫升７﹒３５％報
５４﹒０５元，北水淨賣出１﹒４億元；安踏體育升４﹒９２％報１０２﹒４元，北水淨賣出
１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ６﹒０８
騰訊控股 （００７００） ４﹒５９
中國移動 （００９４１） １﹒９８
海底撈 （０６８６２） １﹒０７
快手 （０１０２４） ０﹒７８
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒９１
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒３６
安踏體育 （０２０２０） －１﹒３５
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９７
李寧 （０２３３１） －０﹒２１
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