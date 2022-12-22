《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

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國家主席習近平２１日在釣魚台國賓館會見應中國共產黨邀請訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅

德韋傑夫。習近平表示，中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治

理朝著更加公正合理的方向發展。



更好服務經濟整體好轉，中證監明確五大重點

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中證監主席易會滿日前主持召開黨委會議表示，更好服務經濟整體好轉，有五大重點工作，包括

擴大資本市場高水平制度型開放、全面實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案、大力支

持房地產市場平穩發展等。



外資加速深耕中國市場

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前三季度中國吸收外資破萬億元人幣，前１０個月引資規模已接近去年。全年水平今年以來，中

國吸收外資規模穩定增長、引資結構持續優化。





《上海證券報》



習近平會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

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國家主席習近平２１日在釣魚台國賓館會見應中國共產黨邀請訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅

德韋傑夫。習近平表示，中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治

理朝著更加公正合理的方向發展。



國常會：深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效

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國務院總理李克強２０日主持召開國務院常務會議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見

效；確定加強重點商品保供穩價措施，保障群眾生活需求；部署持續做好穩就業保民生工作，兜

牢民生底線。



中證監：大力支持房地產市場平穩發展

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中證監主席易會滿近日主持召開黨委會議，傳達學習中央經濟工作會議上的重要講話，研究部署

貫徹落實措施。會議從五個方面對明年資本市場各項工作作出部署，提出加快建設中國特色現代

資本市場，不斷健全資本市場功能。





《證券時報》



習近平會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

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國家主席習近平２１日在釣魚台國賓館會見應中國共產黨邀請訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅

德韋傑夫。習近平表示，中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治

理朝著更加公正合理的方向發展。



全面深化資本市場改革，擴大高水平制度型開放

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中證監主席易會滿日前主持召開黨委會議並指出，影響資本市場運行的基本面因素將顯著改善，

要推動全面深化資本市場改革走穩走深走實，擴大資本市場高水平制度型開放，大力支持房地產

市場平穩發展等。



加大金融對國內需求和供給體系支持力度

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人行行長易綱２０日主持召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。

會議提出，當前要加大金融對國內需求和供給體系的支持力度。（ｌｃ）

