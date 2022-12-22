《神州經脈》國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議釋放政策暖意，助振市場情緒

。不過內地疫情升溫，市場情緒受限，滬深股市先高後低，滬綜指高開０﹒５７％後表現反復，

午後更轉跌，收市跌０﹒４６％，報３０５４﹒４３點，連跌第六日；深成指跌０﹒３３％，創

業板指跌０﹒３６％。

個股跌多漲少，兩市約４０００股飄綠，白酒、豬肉等消費股繼續活躍，教育、抗病毒面料

、供銷社概念股走強。光伏、風電等新能源賽道跌幅居前，交投略為回暖，兩市成交６５７５億

元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增１４﹒４％。

人行今日進行４０億元７天期逆回購操作、１５３０億元１４天期逆回購操作，今日淨投放

１５５０億元，四日內共放水５４００億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國證監會黨委書記、主席易會滿主持近日召開黨委會議。會議強調，大力支持房地產市

場平穩發展。加大力度、加快速度抓好資本市場各項支持政策措施落地見效，助力房地產發展模

式轉型。會議提及，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計

劃和支持工具，更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債。落實好已出台的房企股權融資政

策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施

涉房重組。加快打造保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ板塊。此外，市傳廣州二手房參考價取消，地產

中介平台的房源頁面原本顯示的參考價消失，被允許顯示房源真實掛牌價。廣州２０２１年８月

３１日宣布建立二手住房交易參考價格發布機制。當時清單覆蓋全市９６個熱點小區，參考房價

遠低於業主掛牌價和實際成交價，部分核心區域樓盤甚至腰斬。由於二手房指導價將與銀行放貸

額度挂勾，成交市場隨之轉冷。



２﹒ 中國國務委員兼外長王毅，周三（２１日）下午與澳洲外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與

戰略對話。外交部引述王毅表示，中國和澳洲不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完

全可以成為相互需要的合作夥伴。雙方要恪守建交時的承諾，堅持正確的相互認知和成熟的相處

之道，保持政策的穩定性，不再走回頭路，不再「翻燒餅」。王毅指出，中國讚賞澳新政府多次

展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，推動雙邊關係進

一步改善並可持續地向前發展。他認為，中澳經濟高度互補，各領域合作前景廣闊，要讓共識和

合作成為兩國關係的主基調，擴大共同利益。會談後，雙方發表中澳外交與戰略對話成果聯合聲

明。雙方同意保持高層交往，啟動或重啟雙邊關係、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問

題六個領域對話溝通。雙方同意支持兩國人文交流，包括１﹒５軌高級別對話、中澳工商界首席

執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。不過，聲明未有談及中方會否撤銷對價值２００億澳元澳洲

產品的貿易制裁。此外，日本外相林芳正原本在下周訪問中國，與外長王毅舉行會談，但兩國已

經決定推遲至２０２３年１月下旬，或與中國疫情急速擴大有關。



３﹒ 國務院總理李克強２０日主持召開國務院常務會議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施

落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間。會議指出，當前經濟運行保持恢復和

回穩態勢，但基礎還不牢固。要保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現明年

好的開局。會議指出，實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為應對超預期因素衝擊、推動經濟運

行由下滑轉為回穩發揮了重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放效應空間，特別是重大項目建設

和設備更新改造，在當前和未來一段時間對擴投資帶消費仍將發揮重要作用。同時，支持平台經

濟健康持續發展。結合實際促進服務消費有序恢復。落實支持剛性和改善性住房需求、保交樓和

房企融資等１６條金融政策。為國際貿易投資洽談提供最大程度便利。隨著優化調整疫情防控措

施的有序推進落實，要統籌協調保持經濟回穩態勢，為明年經濟增長打好基礎。此外，元旦春節

臨近，要繼續抓好生活品保供穩價，保障交通物流暢通。會議又指，今年新增城鎮就業１２００

萬人，但當前穩就業壓力依然較大，要進一步抓實穩就業保民生。



４﹒ 內地昨日新增本土確診２９６６宗，按日少近３％。世衛總幹事譚德塞表示，對中國不斷

變化的新冠病毒感染形勢非常關注。隨著中國各地的嚴重個案不斷增加，呼籲北京當局提供更多

關於疫情嚴重程度、住院情況和需要深切治療的數據。世衞緊急項目執行主任瑞安（Ｍｉｋｅ

Ｒｙａｎ）指，隨著病例激增，中國可能在統計感染情況方面面臨困難，對缺少來自中國的數據

感到擔憂。此外他表示，中國把新冠死亡定義限制在患有呼吸衰竭病人定義過於狹義，因為基於

感染的嚴重程度，病人往往死於很多器官系統衰竭，因此將新冠死亡定義僅限於檢測呈陽性及呼

吸衰竭，將大大低估真實死亡人數。國務院聯防聯控機制醫療救治組２１日召開電視電話會議，

強調牢牢抓住抓好重點人群和關鍵環節，把各項救治工作扎實做到位。此外，德國政府發言人

２１日稱，德國已向中國運送首批由輝瑞藥廠（Ｐｆｉｚｅｒ）與生物新技術公司

（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）共同研發的新冠病毒肺炎疫苗，供在中國的德國公民接種，這是首批運往

中國大陸的外國新冠疫苗。



５﹒ 國家發改委、國家能源局關於做好２０２３年電力中長期合同簽訂履約工作的通知。《通

知》指出，完善綠電價格形成機制。鼓勵電力用戶與新能源企業簽訂年度及以上的綠電交易合同

，為新能源企業鎖定較長周期並且穩定的價格水平。綠色電力交易價格根據綠電供需形成，應在

對標當地燃煤市場化均價基礎上，進一步體現綠色電力的環境價值，在成交價格中分別明確綠色

電力的電能量價格和綠色環境價值。落實綠色電力在交易組織、電網調度、交易結算等環節的優

先定位，加強綠電交易與綠證交易銜接。



６﹒ 據《界面新聞》報道，騰訊（００７００）１５日在線上召開內部員工大會，同時有大約

１００多名員工現場參與聽會，今年大會的主題是降本增效。與往年內部大會講話以鼓勵為主的

溫和風格不同，今年創始人馬化騰講話的整體基調銳利了不少。他批評了某些ＢＧ「一團和氣」

的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機心態。遊戲目前仍是騰訊最

吃重的業務板塊，但隨著監管收緊網絡遊戲監管，騰訊的發展遭遇逆風。馬化騰在會上表示，從

長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。他強調，（騰

訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。馬化騰還在大會上公開表示，自己已

經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務都不要再跟他提買量的事情，沒有意義。對微信事業群

（ＷＸＧ），馬化騰認為最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。他指出，短

視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。當

然，短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，也將倒逼其它業

務進行調整。



７﹒ 中國證監會黨委書記、主席易會滿主持近日召開黨委會議認為，伴隨著中央經濟工作會議

精神的落實落地，一系列超預期政策效應逐步顯現，各類政策協調配合，中國經濟總體回升的格

局進一步鞏固，影響資本市場運行的基本面因素將顯著改善，資本市場總體將保持穩中向好的態

勢。會議指出，中證監將加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資

金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。繼續穩妥有序化解私募基金、債

券違約、金交所等重點領域風險，加強對跨市場、跨境、跨領域風險的監測分析與統籌應對，健

全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，堅決守住風險底線。同時，推動滬深港通互聯互通

擴大標的、優化交易日歷落地。推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期

的國際監管合作環境。推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案

例落地等。



８﹒ 隔晚美匯指數小幅上升，人民幣中間價下調６３點；即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１點子

，報６﹒９７００，全日跌９４點，收報６﹒９７９３，止步兩連揚，收盤價創１２月１３日以

來逾一周新低。交易員表示，聖誕節臨近，市場交投越發清淡，新冠病例數激增使得日圓反彈的

間接提振作用遭到削弱，短期人民幣料延續區間波動；關注本周美通脹數據，尋找加息節奏進一

步回落的線索。時值年末，外匯市場中人民幣「低成交」與「低波動」特徵明顯。中國外匯交易

中心數據顯示，截至１２月２１日１６時３０分收盤，人民幣對美元即期日成交量處於１８０億

美元附近，較近年３５０億美元的日均成交量中樞接近砍半，為歷史低位。據《上海證券報》引

述業內人士分析認為，外匯市場人民幣交易量處於低位，意味著客盤觀望情緒濃厚，同時也意味

著後續外匯市場供求變化容易引匯率大幅波動。而隨著年底積壓的結匯需求釋出，人民幣或在蓄

力新一波強勢。此外，人行召開會議，要求優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的

基本穩定；提高跨境貿易投資自由化便利化水平，擴大優質企業貿易外匯收支便利化政策受惠面

。（ｗｌ）

