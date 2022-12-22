《經濟通通訊社２２日專訊》內地印發《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》，提

出探索地方政府和社會力量支持職業教育發展投入新機制，吸引社會資本、產業資金投入，按照

公益性原則，支持職業教育重大建設和改革項目。將符合條件的職業教育項目納入地方政府專項

債券、預算內投資等的支持範圍。鼓勵金融機構提供金融服務支持發展職業教育。探索建立基於

專業大類的職業教育差異化生均撥款制度。

國聯證券分析指，非學歷繼續教育作為職業教育市場的重要一端，具有輕資產屬性，其收入

佔比的上升可以減輕傳統職教學校重資產壓力。據測算，未來合理的職業教育公司毛利率４０％

左右，淨利率１５％左右，由民辦中職、大專、職業本科組成的民辦學歷職業教育市場規模到

２０３１年有望增長至６６００億元人民幣，未來十年有３倍增長空間。

內地大力支持職業教育，相關概念股造好，陝西金葉（深：０００８１２）升７﹒３％，博

通股份（滬：６００４５５）升２﹒３％，洪濤股份（深：００２３２５）升２﹒１％，羅牛山

（深：０００７３５）升２﹒１％，焦點科技（深：００２３１５）升３％。（ｄｗ）



