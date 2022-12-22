《經濟通通訊社２２日專訊》１２月中旬，僅三個交易日內，就有牧原股份

（深：００２７１４）、盛新鋰能（深：００２２４０）、愛博醫療（滬：６８８０５０）、天

能股份（滬：６８８８１９）、東威科技（滬：６８８７００）５家上市公司宣布，即將發行

ＧＤＲ（全球存托憑證）奔赴歐洲上市。Ａ股市場這輪自年初而起的ＧＤＲ發行熱潮仍在持續，

並在年末形成了小高潮。

此外，星源材質（深：３００５６８）、杭可科技（滬：６８８００６）昨日公告了ＧＤＲ

發行的最新進展，其在瑞交所上市事宜均獲中證監批復。據不完全統計，截至１２月２０日，今

年已有９家Ａ股公司成功發行ＧＤＲ，融資總規模達３１﹒７６億美元。另有３１家公司正在推

進ＧＤＲ發行事項。

目前ＧＤＲ境外上市地有英國、瑞士、德國三地可選，赴瑞士上市是主流選擇，今年來尚未

有公司選擇赴德國發行ＧＤＲ。德交所相關負責人於上月底曾表示，已經在技術上做好了啟動「

中德通」的準備，期待迎來Ａ股上市公司在德國發行ＧＤＲ。

瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示，瑞士、英國和德國市場均為歐洲成熟的證券交

易中心，三大市場的主要參與者也均為國際機構投資者，均吸引全球知名的上市公司，從整體市

場環境與投資者參與度來看沒有本質區別，亦均十分歡迎中國企業前往該市場進行上市與融資。

結合三大市場的ＧＤＲ產品成熟度、行業集聚屬性及企業自身的國際化戰略方向，發行人可以相

應進行自主的選擇。（ｌｃ）

