《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院

常務會議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在

合理區間；會議指出，當前經濟運行保持恢復和回穩態勢，但基礎還不牢固。要保持經濟運行在

合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現明年好的開局。



＊重大項目建設和設備更新改造對擴投資帶消費仍將發揮作用＊



會議指出，實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為應對超預期因素衝擊、推動經濟運行由下

滑轉為回穩發揮了重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放效應空間，特別是重大項目建設和設備

更新改造，在當前和未來一段時間對擴投資帶消費仍將發揮重要作用。現在工作做好了對明年穩

增長也會起更多成效，要抓住時間窗口，狠抓政策落實。

一是對落實穩經濟一攬子政策措施，抓好填平補齊，確保全面落地。

二是推動重大項目建設和設備更新改造形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的項目不得

停工。



＊支持民營企業提振信心、更好發展＊



三是堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發

展。結合實際促進服務消費有序恢復。落實支持剛性和改善性住房需求、保交樓和房企融資等

１６條金融政策。為國際貿易投資洽談提供最大程度便利。隨著優化調整疫情防控措施的有序推

進落實，要統籌協調保持經濟回穩態勢，為明年經濟增長打好基礎。

會議強調，近期有關部門要再次督導地方落實穩經濟一攬子政策措施，扛起發展是第一要務

的責任，推進「放管服」改革，協調解決困難和問題。

