《經濟通通訊社２２日專訊》時值年末，外匯市場中人民幣「低成交」與「低波動」特徵明

顯。中國外匯交易中心數據顯示，截至１２月２１日１６時３０分收盤，人民幣對美元即期日成

交量處於１８０億美元附近，較近年３５０億美元的日均成交量中樞接近砍半，為歷史低位。與

此同時，自１２月初強勢收復「７」關口後，人民幣對美元匯率近日持續在６﹒９７至６﹒９９

區間窄幅震盪。

據《上海證券報》引述業內人士分析認為，外匯市場人民幣交易量處於低位，意味著客盤觀

望情緒濃厚，同時也意味著後續外匯市場供求變化容易引匯率大幅波動。而隨著年底積壓的結匯

需求釋出，人民幣或在蓄力新一波強勢。

與成交量回落相對應的是，１１月，衡量結匯意願的結匯率延續環比回落，且較購匯率存在

５個百分點以上的缺口。數據顯示，１１月結匯率為６１﹒９％，較１０月下降３﹒５％，均保

持低位；購匯率為６８﹒５％，較１０月下降２﹒６％。購匯率超過結匯率的差值進一步擴大，

達到６﹒７個百分點。

中信證券首席經濟學家明明認為，前期積累的貿易順差尚未完全轉化為結匯需求。而隨著春

節臨近，企業結匯需求或階段性抬升，疊加當前人民幣貶值趨勢告一段落，積壓的結匯需求或迎

來季節性釋放，為人民幣帶來一定需求。



＊經濟基本面決定明年人民幣可否維持升勢＊



除貿易層面，外部環境變化也為人民幣保持穩健提供助力。美元疲弱就是一大助攻因素。近

期，在美國連續兩個月通脹降溫的背景下，市場解讀認為「美聯儲加息節奏放緩」，美元指數拐

點得以確認，引發英鎊、歐元和新興市場貨幣普遍反彈，人民幣也在１２月初漲破「７」關口。

自四季度以來，美元指數回調明顯。截至１２月２１日，美元指數已從年內近１１５的高位回調

至１０４附近，幾乎回吐了近半的年度漲幅。

談及人民幣匯率的中長期走勢，明明認為，隨著上述利多因素逐步被市場所消化、結匯需求

在年底和春節前後集中釋放，人民幣後續或重回震盪態勢，未來經濟基本面將決定明年人民幣是

否可以維持持續升值行情。（ｗｌ）

