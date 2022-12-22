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AH股新聞

22/12/2022 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒２４％，國常會指經濟恢復還不牢固

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，會議提出，
要做好重大項目建設和設備更新改造，會在當前和未來一段時間對擴投資帶消費發揮重要作用，
對明年穩增長也會起更多成效，強調要抓住時間窗口，狠抓政策落實。會議又發聲支持民企，堅
持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展，並支持平台經濟健康持續發展。內地
股市開市上升。上證指數開市升０﹒５７％，之後表現反復，半日升０﹒２４％，報
３０７５﹒８１點。深成指升０﹒４９％，創業板指升０﹒２７％。
　　　交投略為回暖，兩市半日成交３８９９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交
增１３％。各板塊普遍上升，食品、白酒等大消費板塊再度強勢，房地產股、金融、石油股各上
；水泥、煤炭股靠穩。
　　人民銀行今日進行４０億元７天期逆回購操作，及進行１５３０億元１４天期逆回購操作，
今日淨投放１５５０億元，四日內共放水５４００億元。
　
＊內房股上揚，中證監准內房借殼同業上市＊
　
　　內地再出招撐內房企業，中證監召開黨委會議，提出引導金融機構支持房地產行業重組併購
，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，亦允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施
涉房重組。人民銀行會議亦指出，實施好穩健的貨幣政策，引導金融機構支持房地產行業重組併
購，推動防範化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況。地產股今早顯著拉漲，中天
服務（深：００２１８８）、南都物業（滬：６０３５０６）漲停，南國置業
（深：００２３０５）升８﹒１％，格力地產（滬：６００１８５）升６﹒６％，大龍地產
（滬：６００１５９）升５﹒８％，陽光股份（深：０００６０８）升４﹒２％。
　　中證監在日前舉行的黨委會議中特別提到，要引導金融機構支持房地產行業重組併購，允許
符合條件的房企「借殼」已上市房企，引發中國恒大（０３３３３）重新借殼Ａ股上市的猜想，
曾經成為恒大借殼對象的深深房Ａ（深：００００２９）半日升６﹒５％，。
　
＊支持資本發展職業教育，相關股造好＊
　
　　中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》。Ａ股
教育板塊持續大漲，全通教育（深：３００３５９）急升１９﹒３％，中公教育
（深：００２６０７）、陝西金葉（深：０００８１２）、國新文化（滬：６００６３６）齊齊
漲停，學大教育（深：０００５２６）升５﹒９％，行動教育（滬：６０５０９８）升４﹒８％
，國脈科技（深：００２０９３）升４﹒４％。
　　券商認為，中央經濟會議提出擴大消費，白酒將從中受益。白酒板塊齊揚升，水井坊
（滬：６００７７９）漲停，金種子酒（滬：６００１９９）升２﹒９％，金徽酒
（滬：６０３９１９）升５﹒５％，酒鬼酒　（深：０００７９９）升４﹒８％，老白干酒
（滬：６００５５９）升５﹒１％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升４％。（ｃａ）

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