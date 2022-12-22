《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，會議提出，

要做好重大項目建設和設備更新改造，會在當前和未來一段時間對擴投資帶消費發揮重要作用，

對明年穩增長也會起更多成效，強調要抓住時間窗口，狠抓政策落實。會議又發聲支持民企，堅

持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展，並支持平台經濟健康持續發展。內地

股市開市上升。上證指數開市升０﹒５７％，之後表現反復，半日升０﹒２４％，報

３０７５﹒８１點。深成指升０﹒４９％，創業板指升０﹒２７％。

交投略為回暖，兩市半日成交３８９９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交

增１３％。各板塊普遍上升，食品、白酒等大消費板塊再度強勢，房地產股、金融、石油股各上

；水泥、煤炭股靠穩。

人民銀行今日進行４０億元７天期逆回購操作，及進行１５３０億元１４天期逆回購操作，

今日淨投放１５５０億元，四日內共放水５４００億元。



＊內房股上揚，中證監准內房借殼同業上市＊



內地再出招撐內房企業，中證監召開黨委會議，提出引導金融機構支持房地產行業重組併購

，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，亦允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施

涉房重組。人民銀行會議亦指出，實施好穩健的貨幣政策，引導金融機構支持房地產行業重組併

購，推動防範化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況。地產股今早顯著拉漲，中天

服務（深：００２１８８）、南都物業（滬：６０３５０６）漲停，南國置業

（深：００２３０５）升８﹒１％，格力地產（滬：６００１８５）升６﹒６％，大龍地產

（滬：６００１５９）升５﹒８％，陽光股份（深：０００６０８）升４﹒２％。

中證監在日前舉行的黨委會議中特別提到，要引導金融機構支持房地產行業重組併購，允許

符合條件的房企「借殼」已上市房企，引發中國恒大（０３３３３）重新借殼Ａ股上市的猜想，

曾經成為恒大借殼對象的深深房Ａ（深：００００２９）半日升６﹒５％，。



＊支持資本發展職業教育，相關股造好＊



中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》。Ａ股

教育板塊持續大漲，全通教育（深：３００３５９）急升１９﹒３％，中公教育

（深：００２６０７）、陝西金葉（深：０００８１２）、國新文化（滬：６００６３６）齊齊

漲停，學大教育（深：０００５２６）升５﹒９％，行動教育（滬：６０５０９８）升４﹒８％

，國脈科技（深：００２０９３）升４﹒４％。

券商認為，中央經濟會議提出擴大消費，白酒將從中受益。白酒板塊齊揚升，水井坊

（滬：６００７７９）漲停，金種子酒（滬：６００１９９）升２﹒９％，金徽酒

（滬：６０３９１９）升５﹒５％，酒鬼酒 （深：０００７９９）升４﹒８％，老白干酒

（滬：６００５５９）升５﹒１％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升４％。（ｃａ）

