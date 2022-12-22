《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議釋放政策暖意

，助振市場情緒。不過內地疫情升溫，市場情緒受限，滬深股市先高後低，滬綜指高開

０﹒５７％後表現反復，午後更轉跌，收市跌０﹒４６％，報３０５４﹒４３點，連跌第六日；

深成指跌０﹒３３％，創業板指跌０﹒３６％。

個股跌多漲少，兩市約４０００股飄綠，白酒、豬肉等消費股繼續活躍，教育、抗病毒面料

、供銷社概念股走強。光伏、風電等新能源賽道跌幅居前，交投略為回暖，兩市成交６５７５億

元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增１４﹒４％。

人行今日進行４０億元７天期逆回購操作、１５３０億元１４天期逆回購操作，今日淨投放

１５５０億元，四日內共放水５４００億元。

國家衛健委公布昨日（２１日）新增３０３０宗新型冠狀病毒個案，包括２９６６宗本土病

例，其中廣東１３２５宗屬最多，其次為北京４７１宗。

中證監近日召開黨委會議，提出推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可

預期的國際監管合作環境；引導社保基金、保險基金、企業年金等中長期資金加大入市力度。



＊恒大借殼回Ａ猜想重燃，深深房Ａ逆市漲近４％＊



內地再出招撐內房企業，中證監表示，支持房地產市場平穩發展，容許房地產和建築等相關

行業上市公司實施涉房重組，內房股抽高。南國置業（深：００２３０５）升６﹒３％，格力地

產（滬：６００１８５）升５﹒７％，大龍地產（滬：６００１５９）升３﹒９％，中迪投資

（深：０００６０９）升３﹒１％，世聯行（深：００２２８５）升１﹒８％。

中證監特別提到要引導金融機構支持房地產行業重組併購，允許符合條件的房企「借殼」已

上市房企，引發中國恒大（０３３３３）重新借殼Ａ股上市的猜想，曾經成為恒大借殼對象的深

深房Ａ（深：００００２９）收升３﹒６％。



＊國家刺激消費料食品飲料受惠，水井坊漲停＊



太平洋證券研報認為，中經會提出把恢復和擴大消費擺在優先位置，隨著相關政策的推出，

食品飲料行業將從中受益，中長期看好白酒中的地產酒和高端白酒以及大眾品中的升級類標的。

以白酒為首的消費股引領反彈，水井坊（滬：６００７７９）漲停，金種子酒

（滬：６００１９９）急升４﹒８％，金徽酒（滬：６０３９１９）升４﹒７％，酒鬼酒

（深：０００７９９）升４％，老白干酒（滬：６００５５９）升３﹒７％，五糧液

（深：０００８５８）升２﹒９％。

內地印發深化現代職業教育體系建設改革的意見，提出探索地方政府和社會力量支持職業教

育發展投入新機制，吸引社會資本、產業資金投入，教育股造好，陝西金葉

（深：０００８１２）、中公教育（深：００２６０７）漲停；全通教育（深：３００３５９）

飆１４﹒４％。

本周硅片價格呈現熔斷式下跌。其中，Ｍ１０單晶硅片（１８２ｍｍ╱１５０ ｍ）價格周

環比跌幅２０％。光伏股連續幾日大跌，聚和材料（滬：６８８５０３）、清源股份

（滬：６０３６２８）、隆基綠能（滬：６０１０１２）跌超過半成。（ｃａ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３６﹒０３ ＋０﹒１４

上證綜合指數 ３０５４﹒４３ －０﹒４６ ２６６３﹒００

深證綜合指數 １９５５﹒５８ －０﹒７２ ３９１２﹒００

上證Ｂ股指數 ２８４﹒４５ －０﹒６０ ０﹒９５

深證Ｂ股指數 １１３９﹒８０ －０﹒４４ ０﹒８６

上證１８０指數 ８１４９﹒９６ ＋０﹒０２

上證３８０指數 ５４９６﹒１３ －１﹒１７

深證成份指數 １０８７６﹒３１ －０﹒３３

中小創新指數 ２２１１﹒８３ －１﹒６３

深圳創業板指數 ２２９５﹒３２ －０﹒３６

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