《經濟通通訊社２２日專訊》標普全球評級今日表示，中國取消嚴格的疫情防控對其經濟活

動有利，但若感染數量再度激進，則有可能在一定程度上削弱這種利好。

該機構發表最新報告《中國新冠浪潮：２０２３年一季度將是關鍵》（Ｃｈｉｎａ＇ｓ

ＣＯＶＩＤ Ｗａｖｅ： Ｑ１ ２０２３ Ｗｉｌｌ Ｂｅ Ｃｒｉｔｉｃａｌ），標普全球

評級信用分析師陳優妮表示，２０２３年１月下旬的春節，萬家團圓之時，將是接近三年以來中

國首次恢復大規模的人口遷徙。９０％的人口接種了國產疫苗，這些疫苗針對新毒株的有效性並

不清楚。

報告稱，新的感染浪潮將延緩中國企業的復甦，特別是更加依賴於人員流動的行業。但多數

受評的工商和基建企業應該都能承受這種負面影響。對中資銀行而言，放開防控在２０２３年的

信用影響總體應該是正面的。對中資保險公司來講，放開防控有望使該行業在２０２３年恢復保

費的增長。但這不會是一個一帆風順的過程。



＊預測中國明年ＧＤＰ增長率恢復至５％左右＊



標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易（Ｌｏｕｉｓ Ｋｕｉｊｓ）則指，新的感染浪潮

可能會對宏觀環境、地方政府、工商與基建企業、銀行與保險公司等產生影響。兩個相反的疫情

相關動因影響著中國經濟的前景。一個動因是社會流動和商業活動的上升，另一個是勞動力生產

效率的下降（疾病或死亡導致）。目前標普假定前者在２０２３年的影響將大於後者，因此預測

中國的ＧＤＰ增長率產將從２０２２年的３％左右，恢復至２０２３年的５％左右。

但勞動力生產效率的下降仍有可能大於基準假定。這一因素不僅會打擊挫傷國內生產和消費

，考慮到中國在全球制造活動中的樞紐地位，還有可能導致全球供應鏈再度紊亂。

此外，標普認為，２０２３年一般公共預算赤字將連續第５年保持在ＧＤＰ的３％以上水平

。（ｗｌ）

