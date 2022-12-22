【ＦＯＣＵＳ】當中央經濟工作會議點題「推動房地產業向新發展模式平穩過渡」，當長實

剛獨攬的啟德地塊樓面呎價創下逾８年新低，當美國１１月成屋銷量刷新連續１０個月縮水的歷

史紀錄；當英國買家支付的樓市印花稅自８月起節節下跌－－全球樓市是硬著陸，還是軟著陸？

ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ｑｕｅｓｔｉｏｎ。



＊僅憑「三支箭」恐難保內房長期穩定＊



聯儲２０２２年累計暴力加息４２５基點，打開「成本飆升－負擔承壓－量價齊跌」的樓市

下跌螺旋，正在中、美、英、德、澳、紐等主要經濟體成形；對此免疫的似乎只有新加坡，當地

私人住宅價格大有可能在即將結束的１２月，錄連續１１個季度上漲。

先看內地，中經會領銜頂級監管部門「三箭齊發」，包括央媽、中證監最新分別表示，「引

導金融機構支持地產業重組併購」、「允許符合條件的房企借殼已上市房企」。

政策暖風四起，大摩最新上調對內房評級由「符合預期」至「具吸引力」。不過，早在７月

就公開呼籲調整「三條紅線」的中銀證券首席經濟學家徐高就指，僅憑「三支箭」恐難保地產業

長期穩定發展；呼籲改革供給側，通過增加供地來緩解供需矛盾，進而平抑房價，並最終增強居

民的獲得感。



＊啟德呎價８年低，致富金科玉律不再＊



再看香港，差估署及中原城市領先指數齊顯示，樓價年初至今累跌逾一成，二手私人住宅成

交更冰封至１９９５年有紀錄以來新低。

港樓「有買貴，無買錯」的財富邏輯徹底逆轉之下，長實最新以貼近市場預期下限的

８７﹒０３億元獨攬的啟德地塊，樓面呎價僅６千元出頭（６１３８元），相比２０１８年５月

新地以２５１﹒６１億元投得的同區「非跑道區」地塊，樓面呎價高近１﹒８萬元（１７７７６

元），幾乎平了三分二。

展望明年，儘管有代理預期樓價將谷底反彈１５％，而歷史數據亦顯示，聯儲過往４次加息

周期，港樓有３次仍保持升勢，且現時不到２３％的供樓負擔比率仍低於２００１年的２８％，

加上逾六成擁有自置物業的家庭已完成供款，但市民看跌比例仍高於看升，「買樓致富」的金科

玉律已今非昔比。



＊美樓銷售縮水，英樓需求亦現放緩＊



至於處於加息風眼的美國，當地３０年期固定抵押貸款利率從１０月的高見７﹒１６％，最

新回落至６﹒３％左右，但仍較去年底翻倍。全美房地產經紀商協會（ＮＡＲ）數據昨日公布，

１１月成屋銷量按月再下降７﹒７％，為連續第１０個月縮水，按年更暴跌３５﹒４％；價格方

面，成屋中位數較６月峰值回落一成，至２０２０年２月大流行前水平。

現時的問題是，美樓會否蹈上一次樓市下行周期（２００６年７月－２０１２年１月）累挫

３３％覆轍？同樣的問題亦拷問英樓，官方公布全英樓價１０月按月仍升０﹒３％（按年

１２﹒６％），但以買家支付的印花稅收入看，自８月以來已逐月拾級而下，或預示樓市需求正

在放緩。

英國獨立財政監督機構ＯＢＲ（預算責任辦公室）就ｈ預計，平均樓價到２０２４年第三季

將會累跌９％。但是英倫銀行副行長Ｊｏｎ Ｃｕｎｌｉｆｆｅ就派定心丸稱，即使樓價下跌

２０％，也不會對大多數屋主構成困擾。

好壞參半因素交織有何啟示？供求關係及負擔能力將繼續主導買賣雙方的拉鋸勝負，可以肯

定的是，早前錯位虛漲、摸頂接盤的屋主最是高危。

