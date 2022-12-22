《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒報道，美國電動車龍頭斯拉的大中華區總裁朱曉彤

Ｔｏｍ Ｚｈｕ及其助手正身在美國，協助提升美國兩間工廠的產能。

報道指，朱曉彤本周已到達美國，並帶同了中國工程團隊的部分成員，包括生產製造高級總

監宋鋼，並到達加洲和奧斯汀工廠以協助監督產能擴張。

目前奧斯汀工廠正在提高Ｍｏｄｅｌ Ｙ的產量，並為 Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ做好準備。

而上海團隊參與過的項目中亦有Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ。據另一了解工廠運營情況的人士指，在

奧斯汀工廠看到中國工程師在Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ 和電池開發預留區域內工作。而

Ｔｅｓｌａ的目標是明年生產 Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ。

消息人士指，今年８月，朱和其他人首次為Ｔｅｓｌａ前往美國，當時公司在美國有一些關

鍵管理職位空缺。不過，Ｔｅｓｌａ、馬斯克、朱和宋均未有回覆消息。

公開資料顯示，朱曉彤於２０１４年４月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監

。２０１４年１２月，特斯拉全球副總裁兼中國區總裁吳碧瑄離職，由朱曉彤接任。２０１８年

，朱曉彤擔任特斯拉公司全球副總裁，負責領導大中華區業務，並負責特斯拉在上海超級工廠的

建設運營。２０１９年，朱曉彤擔任特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。（ｃａ）

