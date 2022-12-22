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AH股新聞

22/12/2022 09:49

《汽車新勢力》特斯拉據報派大中華區總裁到美國廠房督導產能提升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒報道，美國電動車龍頭斯拉的大中華區總裁朱曉彤
Ｔｏｍ　Ｚｈｕ及其助手正身在美國，協助提升美國兩間工廠的產能。
　　報道指，朱曉彤本周已到達美國，並帶同了中國工程團隊的部分成員，包括生產製造高級總
監宋鋼，並到達加洲和奧斯汀工廠以協助監督產能擴張。
　　目前奧斯汀工廠正在提高Ｍｏｄｅｌ　Ｙ的產量，並為　Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ做好準備。
而上海團隊參與過的項目中亦有Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ。據另一了解工廠運營情況的人士指，在
奧斯汀工廠看到中國工程師在Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ　和電池開發預留區域內工作。而
Ｔｅｓｌａ的目標是明年生產　Ｃｙｂｅｒｔｒｕｃｋ。
　　消息人士指，今年８月，朱和其他人首次為Ｔｅｓｌａ前往美國，當時公司在美國有一些關
鍵管理職位空缺。不過，Ｔｅｓｌａ、馬斯克、朱和宋均未有回覆消息。
　　公開資料顯示，朱曉彤於２０１４年４月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監
。２０１４年１２月，特斯拉全球副總裁兼中國區總裁吳碧瑄離職，由朱曉彤接任。２０１８年
，朱曉彤擔任特斯拉公司全球副總裁，負責領導大中華區業務，並負責特斯拉在上海超級工廠的
建設運營。２０１９年，朱曉彤擔任特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。（ｃａ）

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