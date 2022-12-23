《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷表示，當前，外

貿形勢複雜嚴峻，不少外貿企業在手訂單不同程度下滑，一些勞動密集型產品受影響較大。針對

上述情況，各地積極採取多種措施幫助企業應對。商務部將繼續指導各地方，從三方面發力，支

持廣大外貿企業開展貿易促進和供採對接，更大力度推動外貿穩規模、優結構。

一是便利商務人員往來。商務部將繼續支持各地方利用商務包機和商業航班資源，便利外貿

企業人員出境參加展會、開展商洽等商務活動。同時，還將適時推動優化對入境人員的服務保障

措施，為境外商務人員來華開展商務洽談活動提供更多便利。

二是發揮各類展會作用。商務部將會同各地方加大對企業參展的支持力度，研究符合條件的

展會適時重？線下展，繼續高質量培育線上展。積極支持有條件的地方擴大境外辦展規模，服務

更多外貿企業。

三是幫助外貿企業獲取海外市場信息。針對部分中小外貿企業反映海外市場信息獲取難、貴

的問題，商務部將指導地方、相關機構提升海外市場信息服務供給能力，支持中小外貿企業獲得

更多優質信息服務。

