《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》對於明年吸引外資工作，商務部新聞發言

人束珏婷表示，一是持續擴大對外開放。合理縮減外資准入負面清單，進一步放寬准入門檻，加

大現代服務業開放力度。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定和數字經濟夥伴關係協

定等高標準經貿協議，主動對照相關規則、規制、管理、標準，穩步擴大制度型開放。加大自貿

試驗區、自由貿易港、服務業擴大開放示範試點、國家級經開區等開放平台先行先試力度，加快

試點經驗複製推廣。近日國務院批復同意新增６個服務業擴大開放綜合試點城市，下一步將會同

有關地方推動各項試點政策盡快落地見效。



＊引導外資投向先進製造、現代服務、節能環保、科技創新等重點領域＊



二是持續優化引資結構。實施好新版《鼓勵外商投資產業目錄》以及製造業、研發中心等專

項政策，引導外資投向先進製造、現代服務、節能環保、科技創新等重點領域，優化區域引資結

構，鞏固東部沿海地區引資優勢，提升中西部和東北地區引資能力。

三是持續加大投資促進和服務保障力度。發揮外貿外資協調機制及其重點外資項目工作專班

作用，加強與外資企業、商協會常態化溝通交流，及時協調解決企業經營、項目建設中的困難問

題，為外商來華從事貿易投資提供更大程度的便利。發揮雙邊投資促進機制、全國各級投資促進

機構等的作用，持續開展「進博會走進地方」、「跨國公司地方行」等投資促進活動，支持各地

開展招商引資活動，加快推動外資標誌性項目落地建設。

四是持續優化營商環境。深入實施外商投資法，繼續開展與外商投資法不符措施的清理工作

。高標準落實好外資企業國民待遇，聚焦外資企業反映的突出問題，會同有關部門研究出台保障

外資企業依法平等參與政府採購、招投標、標準制定的政策舉措，加大知識產權和外商投資合法

權益的保護力度，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

