《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院近日批准瀋陽、南京、杭州、武漢

、廣州、成都等６個城市開展服務業擴大開放綜合試點，商務部新聞發言人束珏婷表示，上述新

增試點城市，服務業發展基礎較好、試點意願和實施能力較強、具有區域代表性。在現有服務業

擴大開放試點示範「１＋４」格局的基礎上，將６個城市納入試點，對完善試點示範布局、引領

帶動全國服務業開放、服務構建新發展格局具有重要意義。在增設試點城市的同時，商務部牽頭

研究制訂了相應舉措，支持６個城市在服務業領域積極開展探索。相關試點方案將於近期印發。

２０２１年４月，國務院批准在天津、上海、海南、重慶開展試點，試點示範範圍擴大到５

省市。產業開放方面，在５省市先後實施了科技、文化、電信等１１個行業領域的６０多項開放

措施。２０２２年前三季度，５省市共創造了６﹒９萬億元人民幣的服務業增加值，佔當地地區

生產總值的７０﹒６％，高於全國均值１７﹒１個百分點。１－１１月，５省市服務業吸收外資

４７６﹒９億美元，佔全國的３６﹒８％，同比增長１０﹒２％，高於全國均值７個百分點。

