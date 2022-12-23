《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開２９６點，報１９３８２點。最高升７點報
１９６８６點，最低跌２９８點報１９３８０點。恒指收報１９５９３點，跌８６點或
０﹒４４％。
北水全日淨流入６﹒８億元，減少１２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、香港交易所（００３８８）、中國聯通（００７６２）；淨賣出最多的依次是
快手（０１０２４）、比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）。
主板成交７９９﹒５９億元減少２１﹒２％。其中港股通成交２６９﹒３億元，佔總成交
３３﹒７％。
騰訊控股跌１﹒１１％報３２０﹒２元，北水淨買入４﹒７億元；香港交易所升０﹒７７％
報３４０元，北水淨買入１﹒４億元；中國聯通升６﹒８４％報５元，北水淨買入１﹒３億元。
快手跌３﹒４１％報６９﹒３５元，北水淨賣出１﹒８億元；比亞迪股份跌３﹒７２％報
１９４﹒１元，北水淨賣出１﹒４億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒９元，北水淨賣出
０﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ４﹒７０
香港交易所 （００３８８） １﹒３５
中國聯通 （００７６２） １﹒３１
藥明生物 （０２２６９） ０﹒９５
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒６８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） －１﹒７８
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒４０
中國移動 （００９４１） －０﹒６０
美團 （０３６９０） －０﹒４３
山東新華製藥股份 （００７１９） －０﹒２０
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