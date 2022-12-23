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AH股新聞

23/12/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒８億元，買騰訊沽快手

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開２９６點，報１９３８２點。最高升７點報
１９６８６點，最低跌２９８點報１９３８０點。恒指收報１９５９３點，跌８６點或
０﹒４４％。
　　北水全日淨流入６﹒８億元，減少１２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、香港交易所（００３８８）、中國聯通（００７６２）；淨賣出最多的依次是
快手（０１０２４）、比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交７９９﹒５９億元減少２１﹒２％。其中港股通成交２６９﹒３億元，佔總成交
３３﹒７％。
　　騰訊控股跌１﹒１１％報３２０﹒２元，北水淨買入４﹒７億元；香港交易所升０﹒７７％
報３４０元，北水淨買入１﹒４億元；中國聯通升６﹒８４％報５元，北水淨買入１﹒３億元。
　　快手跌３﹒４１％報６９﹒３５元，北水淨賣出１﹒８億元；比亞迪股份跌３﹒７２％報
１９４﹒１元，北水淨賣出１﹒４億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒９元，北水淨賣出
０﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒７０
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　１﹒３５
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　　１﹒３１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　０﹒９５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒７８
　　比亞迪股份　　　　（０１２１１）　　　　　－１﹒４０
　　中國移動　　　　　（００９４１）　　　　　－０﹒６０
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４３
　　山東新華製藥股份　（００７１９）　　　　　－０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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