《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開２９６點，報１９３８２點。最高升７點報

１９６８６點，最低跌２９８點報１９３８０點。恒指收報１９５９３點，跌８６點或

０﹒４４％。

北水全日淨流入６﹒８億元，減少１２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、香港交易所（００３８８）、中國聯通（００７６２）；淨賣出最多的依次是

快手（０１０２４）、比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）。

主板成交７９９﹒５９億元減少２１﹒２％。其中港股通成交２６９﹒３億元，佔總成交

３３﹒７％。

騰訊控股跌１﹒１１％報３２０﹒２元，北水淨買入４﹒７億元；香港交易所升０﹒７７％

報３４０元，北水淨買入１﹒４億元；中國聯通升６﹒８４％報５元，北水淨買入１﹒３億元。

快手跌３﹒４１％報６９﹒３５元，北水淨賣出１﹒８億元；比亞迪股份跌３﹒７２％報

１９４﹒１元，北水淨賣出１﹒４億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒９元，北水淨賣出

０﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒７０

香港交易所 （００３８８） １﹒３５

中國聯通 （００７６２） １﹒３１

藥明生物 （０２２６９） ０﹒９５

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒６８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －１﹒７８

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒４０

中國移動 （００９４１） －０﹒６０

美團 （０３６９０） －０﹒４３

山東新華製藥股份 （００７１９） －０﹒２０

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