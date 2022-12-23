《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通今日休市。
南下投資港股的４２０億元（人民幣．下同）港股通額度，全日額度餘４０９﹒５１億元，
買盤超賣盤，流入１０﹒４９億元，佔每日額度２﹒５％。
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23/12/2022 16:23
《滬港通》北上交易休市，南下全日流入１０﹒５億
《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通今日休市。
南下投資港股的４２０億元（人民幣．下同）港股通額度，全日額度餘４０９﹒５１億元，
買盤超賣盤，流入１０﹒４９億元，佔每日額度２﹒５％。
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