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AH股新聞

23/12/2022 16:23

《滬港通》北上交易休市，南下全日流入１０﹒５億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通今日休市。
　　南下投資港股的４２０億元（人民幣．下同）港股通額度，全日額度餘４０９﹒５１億元，
買盤超賣盤，流入１０﹒４９億元，佔每日額度２﹒５％。

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