《鍾之日記》１２月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國第三季經濟增長終值好過預期，市場推測聯儲局將繼續進取加息，隔晚美股顯著下挫，

其中納指挫逾２％，亞太區股市同樣受壓。加上內地股市低開低走，令香江魚缸曾挫近三百點後

跌幅收窄，全日跌不足１００點，十天線（現處１９４４３）失而復得。

恒指低開２９６點，報１９３８２，早段跌幅略擴至２９８點，低見１９３８０點，但稍穿

十天線後，內地股市回勇，領港股也曾收復失地，一度轉升７點，高見１９６８６，隨後再度回

落，在１９６００附近爭持。最終恒指收造１９５９３，跌８６點或０﹒４４％；國指報

６６４２點，跌１﹒１％。科指收報４１２４點，跌２﹒１％。

聖誕假期臨近，大市全日成交大減兩成至只有７９９﹒５９億元。

藍籌股普遍下跌，但有消息指下月初中港兩地將落實免檢及免隔離通關，友邦

（０１２９９）升３﹒３％。近日美股科技股顯著跑輸大市，金龍指數強勢不再，騰訊

（００７００）全日跌１﹒１％，收３２０﹒２元。阿里健康（００２４１）插５％，為表現最

差藍籌。聯通（００７６２）飆６﹒８％，為表現最好藍籌。



＊滬指七連跌，全周累挫３﹒９％＊



內地疫情「高燒不退」，Ａ場三大指數早間低開高走，午後又集體下挫。滬綜指低開

０﹒５１％後反復向上，一度轉升高見３０６１﹒８７點，午後再回吐，收報３０４５﹒８７點

，跌０﹒２８％，連跌第七日。累計全周，滬綜指周二失守３１００關後一路尋底，累跌

３﹒９％，連跌第二周。深成指今日跌０﹒２５％，創業板指收跌０﹒４％。兩市個股跌多漲少

，超２６００隻個股飄綠。教育板塊延續強勢，醫療、數字經濟概念股再走強；消費板塊集體回

調，光伏、半導體、汽車產業鏈走弱。

受香港聖誕假期影響，滬股通、深股通今日至下周二（２７日）暫停交易，加上部分交易員

因疫情在家工作，兩市交投淡靜，全日成交不足六千億，僅５８５３億元人民幣，較上個交易日

減少１１％。

年末將至人民銀行加緊放水，人行本周合共放水７０４０億元人民幣，為兩個月單周新高。



＊疫情下被逼減產，比亞迪挫４％＊



特斯拉倍增美國買車折扣，隔晚股價下瀉近９％，電動車股全線跌。小鵬（０９８６８）降

３﹒２％；蔚來（０９８６６）降２﹒１％；理想（０２０１５）跌４﹒７％；零跑汽車

（０９８６３）挫３﹒２％。

內地疫情大爆發，比亞迪（０１２１１）成為又一家受到疫情影響的大型車企，比亞迪執行

副總裁廉玉波周四在深圳舉行的ＡＰＥＣ ２０２２中小企業工商論壇上表示，這幾天由於不少

工人感染了新冠，嚴重影響了生產，每天生產的汽車要減少２０００到３０００輛。比亞迪挫

３﹒７％，報１９４﹒１元。另外，同系的比亞迪電子（００２８５）大跌１０﹒４％。

另外，美國國會參議院金融委員會要求當地８個最大汽車製造廠商，審查中國零部件供應商

對其供應鏈的影響，汽車零件股大致受壓。福耀玻璃（０３６０６）跌２﹒５％；敏實

（００４２５）降４﹒７％；耐世特（０１３１６）降０﹒９％；力勁（００５５８）降

２﹒４％。



＊殯儀服務需求大增，福壽園創逾一年高＊



內地連續三日無新增新冠死亡病例，但重症再增逾一成至４１６宗。北京市衛健委稱，北京

市發熱門診接診發熱患者６﹒５萬人次，較近日接診高峰７﹒３萬人次減少１１％。官媒報道，

上海新冠病毒感染者數量近日明顯增加，多家醫療機構急診、發熱門診處於高位飽和狀態。中山

、華山、市一、東方等多家三級醫院急診患者近一周內數量翻數倍，救護數量也明顯增加。數據

從側面反映出中國正面臨感染者數量激增、醫療系統承受重壓的嚴峻現實。美媒周四引述英國健

康預測和分析機構Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ的研究數據分析指，中國正面臨全球歷來最大規模的疫情

爆發，估計每天將出現１００萬宗確診和５０００人死亡的情況。

據內媒報道，感染新冠肺炎人數持續飆升，包括死亡率開始升高。尤其是北京疫情十分嚴峻

，殯儀館和火葬場開始出現無法預約的問題。疫情令殯儀服務需求大增，內地墓地服務及殯儀服

務商福壽園（０１４４８）大成交炒升，即市曾炒高一成，高見７﹒１７元，創逾一年新高。收

市仍升９％。

福壽園近期獲北水持續買入。據中央結算系統資料，內地投資者循港股通持有福壽園的股權

，由月初的１２％增至最新的１２﹒９５％。據最新１２月２０日交易數據，南向資金再度增持

福壽園１３萬股，錄得連續７日增持。



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