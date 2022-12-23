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AH股新聞

23/12/2022 10:38

《Ａ股焦點》華友鈷業跌２％，瑞士發行ＧＤＲ獲瑞交所監管局批准

　　《經濟通通訊社２３日專訊》華友鈷業（滬：６０３７９９）公司於近日獲得瑞士證券交易
所監管局關於公司發行全球存託憑證（ＧＤＲ）並在瑞士證券交易所市的附條件批准，瑞士證券
交易所監管局同意公司發行的ＧＤＲ在滿足慣例性條件後在瑞士證券交易所上市。
　　華友鈷業跌１﹒６％，報５７﹒３４元人民幣。（ｄｗ）

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