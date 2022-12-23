《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上交所黨委昨日召開黨委會，學習中央經

濟工作會議精神，並就此提出五大措施深化改革，推動經濟高質量發展。

一是要推進兼併重組和分拆上市，助力傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大，推動

「科技－產業－金融」良性循環。鼓勵支持民營經濟利用資本市場發展壯大，充分發揮資本市場

功能促進房地產市場平穩發展、推動房地產業向新發展模式平穩過渡，助力數字經濟和平台企業

發展。

二是強化對中小投資者的保護，強化對中介機構監管。不斷完善市場交易制度，構建讓市場

參與各方充分博弈的市場生態系統，更好發揮市場機制作用。

三是強化與國務院國資委及地方政府的溝通協作，全面落實新一輪推動提高上市公司質量三

年行動方案的各項措施。嚴厲打擊上市公司財務造假等違法違規行為。堅決查處內幕交易、市場

操縱，淨化市場環境，維護市場公開、公平、公正。



＊吸引境外上市公司發行ＣＤＲ＊



四是繼續優化互聯互通機制安排，吸引境外優質上市公司來上交所發行ＣＤＲ，不斷探索創

新ＥＴＦ互通機制，不斷完善跨境投融資體系，豐富交易所市場產品體系，進一步提升境外發行

人和投資者參與交易所股票及債券市場的便捷性。

五是全面落實關於資本市場風險預防預警處置問責制度的要求，著力提升科技監管水平，增

強風險監測和分析能力。加大指數研究和開發，大力發展指數型投資基金。穩妥有序化解債券違

約等重點領域風險，鞏固上市公司股票高比例質押風險化解成果。

