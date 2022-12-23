《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》華泰柏瑞中韓半導體ＥＴＦ昨日在上交所

上市。同日，還有４隻中韓合編指數ＥＴＦ在韓交所上市。

上交所副總經理王紅在上市儀式上致辭稱，中韓半導體ＥＴＦ是境內首隻投資南韓市場的跨

境ＥＴＦ，也是境內首隻中韓合編指數ＥＴＦ，對於深化中韓金融合作具有重要意義。今年恰逢

中韓兩國建交３０周年，兩國基金公司共同發行上市跟蹤中韓行業龍頭的ＥＴＦ產品，是落實中

韓兩國領導人深化經貿合作共識的重要成果之一，有助於推動兩國資本市場合作提質升級，有利

於支持產業鏈、供應鏈發展和服務實體經濟。

南韓交易所董事長孫炳鬥在視頻致辭中表示，韓中合編指數ＥＴＦ在兩國同步上市具有里程

碑意義。半導體已成為經濟發展和技術創新的必備要素。韓中半導體產業在全球市場中具有舉足

輕重的地位。國際投資者將不斷加大對兩國優質半導體企業的投資。衷心希望中韓半導體ＥＴＦ

能成為全球半導體行業的代表性產品，韓交所也將繼續加強與上交所的交流合作。

