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AH股新聞

23/12/2022 08:50

【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ據報正尋求與美國達成安全協議

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述消息人士透露，ＴｉｋＴｏｋ提出將會成立數
個部門確保與母公司字節跳動保持距離並接受外部審查，以說服美國政府允許其繼續歸中國科企
字節跳動所有。不過，據外媒報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動承認有員工不當獲取美國記者
數據，此事或影響商討進展。
　　ＴｉｋＴｏｋ已公布幾項旨在安撫美國政府的措施，包括與甲骨文達成協議，儲存該應用程
式的美國用戶數據，以及組成美國數據安全（ＵＳＤＳ）部門負責監管數據安全和內容審核決策
，知情人士透露，公司已斥資１５億美元用於招聘和重組建立該部門。
　　但據消息人士透露，包括美國國防部、聯邦調查局和中央情報局在內的部分政府官員仍反對
安全協議。他們認為，ＴｉｋＴｏｋ的用戶將繼續容易受到利用，因該應用程式的技術仍將依賴
字節跳動，而字節跳動也運營著抖音。
　
＊字節跳動承認不當獲取美國記者ＴｉｋＴｏｋ數據＊
　
　　據多間外媒報道，ＴｉｋＴｏｋ的中國母公司字節跳動承認，若干名僱員為調查內部洩密事
件，較早前以不恰當的方式訪問了美國記者的ＴｉｋＴｏｋ個人數據。涉事僱員已經離職。
　　根據報道，兩位記者為ＢｕｚｚＦｅｅｄ和英國《金融時報》工作，訪問的數據包括記者的
ＩＰ地址，這些地址用於查看記者是否與涉嫌向媒體洩露信息的ＴｉｋＴｏｋ員工有過實際接觸

　　報道指，事件可能影響ＴｉｋＴｏｋ與美國政府討論美國用戶數據安全的進展。（ｄｗ）

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