《經濟通通訊社２３日專訊》內地２０２３年春運從２０２３年１月７日開始至２０２３年

２月１５日結束，為期共４０天。１２月２４日起２０２３年春運首日火車票開售，旅客可通過

鐵路１２３０６ＡＰＰ或網站購買２０２３年１月７日（春運首日）的火車票。

２０２３年春運高峰期為臘月廿八（１月１９日）、臘月廿九（１月２０日）、除夕（１月

２１日），這三天的車票分別將於２０２３年１月５日、１月６日、１月７日開售。（ｄｗ）

