《經濟通通訊社２３日專訊》內地２０２３年春運從２０２３年１月７日開始至２０２３年
２月１５日結束，為期共４０天。１２月２４日起２０２３年春運首日火車票開售，旅客可通過
鐵路１２３０６ＡＰＰ或網站購買２０２３年１月７日（春運首日）的火車票。
２０２３年春運高峰期為臘月廿八（１月１９日）、臘月廿九（１月２０日）、除夕（１月
２１日），這三天的車票分別將於２０２３年１月５日、１月６日、１月７日開售。（ｄｗ）
23/12/2022 14:29
《中國要聞》內地２０２３年春運首日火車票明開售
《經濟通通訊社２３日專訊》內地２０２３年春運從２０２３年１月７日開始至２０２３年
２月１５日結束，為期共４０天。１２月２４日起２０２３年春運首日火車票開售，旅客可通過
鐵路１２３０６ＡＰＰ或網站購買２０２３年１月７日（春運首日）的火車票。
２０２３年春運高峰期為臘月廿八（１月１９日）、臘月廿九（１月２０日）、除夕（１月
２１日），這三天的車票分別將於２０２３年１月５日、１月６日、１月７日開售。（ｄｗ）
上一篇新聞︰23/12/2022 14:30 【恒大困局】恒大地產提議將「１５恒大０３」本息兌付再展期半年
23/12/2022 15:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
23/12/2022 15:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
23/12/2022 15:05 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰