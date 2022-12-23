《經濟通通訊社２３日專訊》市調機構最新發布的中國智能手機市場１１月品牌銷售份額數

據顯示，小米手機實現３４０萬台銷量，市場份額１５﹒１％排名僅次於蘋果為第二，但銷量環

比提升３４﹒６％，增幅排名第一；蘋果實現５３０﹒１萬台銷量，市佔率２３﹒６％，排名第

一，但環比增幅下滑１６﹒５％，排名最末；這份報告統計ＡＭＨＯＶ的１１月手機銷量數據，

即蘋果（Ａ）、小米（Ｍ）、榮耀（Ｈ）、ＯＰＰＯ和ｖｉｖｏ。（ｃｔ）

