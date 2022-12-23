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AH股新聞

23/12/2022 09:14

《行業數據》小米手機１１月銷量按月增３４﹒６％，增幅排名第一

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市調機構最新發布的中國智能手機市場１１月品牌銷售份額數
據顯示，小米手機實現３４０萬台銷量，市場份額１５﹒１％排名僅次於蘋果為第二，但銷量環
比提升３４﹒６％，增幅排名第一；蘋果實現５３０﹒１萬台銷量，市佔率２３﹒６％，排名第
一，但環比增幅下滑１６﹒５％，排名最末；這份報告統計ＡＭＨＯＶ的１１月手機銷量數據，
即蘋果（Ａ）、小米（Ｍ）、榮耀（Ｈ）、ＯＰＰＯ和ｖｉｖｏ。（ｃｔ）

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