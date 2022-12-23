《經濟通通訊社２３日專訊》內地正處開放之後新冠疫情大規模爆發、醫療系統面臨嚴峻挑

戰之時，官媒《新華社》周四晚間（２２日）連發四篇時評文章談論疫情防控，要求全社會都要

統籌起來，堅持全國一盤棋，多打大算盤、算大帳，取長補短、相互支撐。

其中，題為「全社會都要統籌起來」的時評文章稱，疫情防控進入新階段，工作重心並非簡

單地從防控感染轉到醫療救治上來，還涉及醫療資源升級擴容、重點人群健康分類管理、終端配

送效率提升、社會心理預期調整等一系列深層次變化，任何一個環節掉鏈子都可能影響整個進程

。

同時，隨之而來的大範圍復工復產，並非人員召回、機器重啟那麼簡單，還要克服供應鏈受

阻、資金鏈緊張、訂單減少等困難，需要各方面協調配合、精準發力，確保原料可供應、資金可

周轉、需求可支撐。

而題為「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」的時評文章則指出，當前促進經濟社會發展要

在多重目標和多重約束下求得最優增長路徑，就必須在「更好」上做文章。近段時間來，各地各

部門正積極調整措施、加快貫徹落實，既採取迅速有力的措施抓好疫情防控，又抓住時間窗口加

快部署復工復產，梳理重點產業鏈供應鏈「白名單」，不斷助力經濟社會各領域點燃煙火氣、找

回忙碌勁兒。



＊８０歲以上人群接種率仍亟待提升＊



此外，題為「鞏固疫情免疫屏障」的時評文章則提到，接種疫苗有助於保護脆弱人群，面向

全國２﹒６７億６０歲以上老年人，疫苗接種率每提升１個百分點，就意味著又有２００多萬人

筑起免疫屏障。目前中國全人群新冠病毒疫苗全程接種率已超過９０％，全國累計報告接種新冠

病毒疫苗超３４﹒６億劑次。其中，６０歲以上及８０歲以上老年人全程接種率分別為

８６﹒６％和６６﹒４％，８０歲以上人群接種率仍亟待提升。

另有題為「沒有一個春天不會到來」的時評文章認為，「越過這個寒冬，前方就是春暖花開

」。（ｗｌ）

