《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部表示，１２月９日，美方借口所謂「西藏人權」問

題，對兩名中方官員進行非法制裁。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第

六條規定，中方決定對余茂春、托德．斯坦恩（Ｔｏｄｄ Ｓｔｅｉｎ）等後附《反制裁清單》

列明的個人採取反制裁措施。

措施包括：凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個

人與其進行有關交易活動；三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。本決定自

２０２２年１２月２３日起施行。

美國１２月９日宣布，對數十個涉嫌侵犯人權的個人和實體實施制裁，包括俄羅斯中央選舉

委員會、伊朗官員和中國公民。其中制裁中國官員吳英杰和張洪波，指控兩人在西藏嚴重侵犯人

權。中國外交部隨後回應表示，美國非法制裁嚴重損害中美關係。資料顯示，吳英杰在２０１６

－２０２１年期間擔任西藏自治區黨委書記，張洪波現任西藏自治區政府副主席、公安廳廳長。

Ｔｏｄｄ Ｓｔｅｉｎ現任美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）副主任，該機構是

美國國會於２０００年１０月成立的獨立委員會，每年向美國總統和國會提交一份涉及中國法治

及人員發展的報告。余茂春則是美國華裔學者、政治家，曾在特朗普執政時期就多項對華政策提

供意見。（ｗｌ）

