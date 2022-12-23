《經濟通通訊社２３日專訊》美國商務部將該國第三季ＧＤＰ同比增長率的最終值上修至

３﹒２％，強於預期，暫時走出經濟衰退疑慮，數據支持美國繼續加息，環球資本市場走低，滬

深股市今早跟隨低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５１％，報３０３８﹒８４點，深綜指

低開０﹒５５％，旅遊股造好，建材、汽車股走低。

此前有香港媒體報道中國明年１月將放寬入境政策，如今該傳聞亦獲外媒肯定。據《彭博》

引述知情人士指，中國當局正在考慮一個新的「０＋３」方案，入境人士無須前往酒店或隔離點

集中隔離，但最初３天仍將受到一些限制，惟目前未能確定開始實施的具體日期。

官媒《證券日報》引述多位經濟學家意見指，預計明年中國經濟將出現整體好轉，ＧＤＰ增

速預計將在５％以上，其中民生銀行首席經濟學家溫彬認為明年中國ＧＤＰ增速為５﹒５％左右

，呈前低後高走勢。

年末將至人民銀行加緊放水，人行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

和２０３０億元１４天期逆回購操作，全日淨投放１６４０億元。公開市場本周有４９０億元逆

回購到期，合共放水７０４０億元，為兩個月單周新高。（ｅｙ）

