《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ｂ股指數收跌３﹒２３％，報２７５﹒２８點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒３７％，報１１３５﹒６３點。
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23/12/2022 15:11
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌３﹒２３％，深證Ｂ收跌０﹒３７％
《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ｂ股指數收跌３﹒２３％，報２７５﹒２８點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒３７％，報１１３５﹒６３點。
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