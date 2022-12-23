《經濟通通訊社２３日專訊》內地連續三日無新增新冠死亡病例，但重症再增逾一成至

４１６宗。北京市衛健委稱，北京市發熱門診接診發熱患者６﹒５萬人次，較近日接診高峰

７﹒３萬人次減少１１％。數據從側面反映出中國正面臨感染者數量激增、醫療系統承受重壓的

嚴峻現實。《新華社》周四晚間連發四篇時評文章談論疫情防控，要求全社會都要統籌起來。

自內地取消新冠清零政策以來，世界衛生組織（ＷＨＯ）一直沒有收到來自中國的關於新增

新冠住院病例的數據，有衛生專家質疑中國是否可能隱藏關於疫情嚴重程度的信息。英國健康數

據公司Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ最新估計，中國每天可能有超過５０００人死於新冠病毒，本輪疫情

或造成累計２１０萬人死亡。

投資者對聯儲局繼續加息的憂慮重燃，滬深股市今早跟隨外圍股市低開，但盤中齊齊轉漲。

上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５１％後反復向上，一度轉各高見３０６１﹒８７點，半日無

升跌，報３０５４﹒５２點。深成指升０﹒０２％，創業板指跌０﹒２９％。

交投再次轉為淡靜，兩市半日成交３６１０億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成

交少７﹒４％。兩市個股漲多跌少，超２７００隻個股飄紅。各板塊普遍下跌，鋼鐵、汽車製造

、水泥股向下；煤炭、房產股偏軟。

年末將至人民銀行加緊放水，人行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

和２０３０億元１４天期逆回購操作，全日淨投放１６４０億元。公開市場本周有４９０億元逆

回購到期，合共放水７０４０億元，為兩個月單周新高。



＊房地產、教育板塊漲幅居前＊



花旗預測中國支持房地產行業的政策將從２０２３年下半年開始提振銷售，房地產板塊異動

拉升，深深房Ａ（深：００００２９）一度漲停，打開仍飆升７﹒４％，報１４﹒３１元。中天

服務（深：００２１８８）升４﹒２％，深振業Ａ（深：０００００６）升３﹒４％，陽光股份

（深：０００６０８）升３﹒３％，信達地產（滬：６００６５７）升３﹒１％，中國武夷

（深：０００７９７）、深物業Ａ（深：００００１１）、中交地產（深：０００７３６）跟漲

近３％。

教育板塊漲幅居前，全通教育（深：３００３５９）、明牌珠寶（深：００２５７４）、凱

文教育（深：００２６５９）、中廣天擇（滬：６０３７２１）、陝西金葉

（深：０００８１２）等多股漲停，世紀鼎利（深：３０００５０）急升１６﹒１％，天舟文化

（深：３００１４８）升１０﹒６％。



＊特斯拉連跌五日，概念股全線受壓＊



特斯拉倍增美國買車折扣，股價連跌五日，隔晚下瀉近９％，Ａ股特斯拉概念股走低，上聲

電子（滬：６８８５３３）跌４﹒４％，祥鑫科技（深：００２９６５）跌４﹒１％，音飛儲存

（滬：６０３０６６）跌３﹒７％，卡倍億（深：３００８６３）跌３﹒４％，海達股份

（深：３００３２０）跌近２％，中鼎股份（深：０００８８７）跌３﹒２％。

科倫藥業（深：００２４２２）公告，旗下科倫博泰將其管線中七種不同在研臨床前ＡＤＣ

候選藥物項目，以全球獨佔許可或獨佔許可選擇權形式，授予默沙東在全球範圍內或在中國內地

、香港和澳門以外地區進行研究、開發、生產製造與商業化。科倫藥業開市即一字漲停，報

２３﹒９８元。

復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）和ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同宣布，兩家公司供

應的約１１５００劑復必泰ｍＲＮＡ新冠疫苗已於２１日運抵北京，包括針對Ｏｍｉｃｒｏｎ

ＢＡ﹒４╱ＢＡ﹒５變異株的復必泰二價疫苗和復必泰單價疫苗ＢＮＴ１６２ｂ２。復星醫藥Ａ

股半日仍跌０﹒７％。（ｃａ）

