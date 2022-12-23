《經濟通通訊社２３日專訊》年末將至人民銀行加緊放水，公開市場合共放水７０４０億元
人民幣，為兩個月單周新高。資金面持續寬鬆，銀行間市場質押式隔夜回購利率跌破０﹒６％，
創２０２０年底以來盤中最低。上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜亦跌１９﹒８基
點，為０﹒５８５％。
Ａ股市場午後跌，滬綜指升０﹒３％，報３０４５﹒３９點，滬深３００指數跌０﹒３１％
，深成指跌０﹒２７％。上海Ｂ股跌１﹒８９％，深圳Ｂ股跌０﹒０７％。（ｃｔ）
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23/12/2022 13:50
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒３％，隔夜回購利率跌破０﹒６％
《經濟通通訊社２３日專訊》年末將至人民銀行加緊放水，公開市場合共放水７０４０億元
人民幣，為兩個月單周新高。資金面持續寬鬆，銀行間市場質押式隔夜回購利率跌破０﹒６％，
創２０２０年底以來盤中最低。上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜亦跌１９﹒８基
點，為０﹒５８５％。
Ａ股市場午後跌，滬綜指升０﹒３％，報３０４５﹒３９點，滬深３００指數跌０﹒３１％
，深成指跌０﹒２７％。上海Ｂ股跌１﹒８９％，深圳Ｂ股跌０﹒０７％。（ｃｔ）
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