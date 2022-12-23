《經濟通通訊社２３日專訊》內地疫情「高燒不退」，加上市場推測聯儲局將繼續進取加息

，亞太區股市下滑。內地三大指數早間低開高走，午後又集體下挫。滬綜指低開０﹒５１％後反

復向上，一度轉升高見３０６１﹒８７點，午後再回吐，收報３０４５﹒８７點，跌０﹒２８％

，連跌第七日。累計全周，滬綜指周二失守３１００關後一路尋底，累跌３﹒９％，連跌第二周

。深成指今日跌０﹒２５％，創業板指收跌０﹒４％。兩市個股跌多漲少，超２６００隻個股飄

綠。教育板塊延續強勢，醫療、數字經濟概念股再走強；消費板塊集體回調，光伏、半導體、汽

車產業鏈走弱。

受香港聖誕假期影響，滬股通、深股通今日至下周二（２７日）暫停交易，加上部分交易員

因疫情在家工作，兩市交投淡靜，全日成交不足六千億，僅５８５３億元（人民幣．下同），較

上個交易日減少１１％。

年末將至人民銀行加緊放水，人行本周合共放水７０４０億元，為兩個月單周新高。

內地連續三日無新增新冠死亡病例，但重症再增逾一成至４１６宗。北京市衛健委稱，北京

市發熱門診接診發熱患者６﹒５萬人次，較近日接診高峰７﹒３萬人次減少１１％。官媒報道，

上海新冠病毒感染者數量近日明顯增加，多家醫療機構急診、發熱門診處於高位飽和狀態。中山

、華山、市一、東方等多家三級醫院急診患者近一周內數量翻數倍，救護數量也明顯增加。數據

從側面反映出中國正面臨感染者數量激增、醫療系統承受重壓的嚴峻現實。



＊太陽能板塊持續受壓，特斯拉概念股走低＊



自月初美國擴大對中國太陽能企業徵稅範圍以來，板塊受到持續壓力。光伏板塊周五繼續下

挫，行業市值龍頭隆基綠能（滬：６０１０１２）跌０﹒８％，萬業企業（滬：６００６４１）

跌停，歐晶科技（深：００１２６９）跌８﹒３％，振邦智能（深：００３０２８）跌７﹒９％

，陽光電源（深：３００２７４）跌２﹒８％，。

特斯拉倍增美國買車折扣，股價連跌五日，隔晚下瀉近９％，Ａ股特斯拉概念股走低，上聲

電子（滬：６８８５３３）跌４﹒３％，祥鑫科技（深：００２９６５）跌４﹒８％，音飛儲存

（滬：６０３０６６）跌３﹒４％，卡倍億（深：３００８６３）跌２﹒８％。



＊房地產板塊漲幅居前＊



花旗預測中國支持房地產行業的政策將從明年下半年開始提振銷售，房地產板塊異動拉升，

深深房Ａ（深：００００２９）漲停，報１４﹒６５元。深振業Ａ（深：０００００６）飆升

５﹒５％，陽光股份（深：０００６０８）升３﹒６％，中天服務（深：００２１８８）升

３﹒２％，中國武夷（深：０００７９７）、深物業Ａ（深：００００１１）升近３％，信達地

產（滬：６００６５７）、中交地產（深：０００７３６）升２﹒５％。

展望隨著鬆綁防疫政策，消費市場將迎來重要催化劑。繼此前兩日連漲之後，白酒等消費板

塊繼續反彈。金徽酒（滬：６０３９１９）急升７﹒６％，水井坊（滬：６００７７９）升

４﹒８％，天佑德酒（深：００２６４６）升３﹒９％，酒鬼酒（深：０００７９９）升３％，

瀘州老窖（深：０００５６８）、今世緣（滬：６０３３６９）跟漲逾１％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２８﹒２２ －０﹒２０

上證綜合指數 ３０４５﹒８７ －０﹒２８ ２３３３﹒００

深證綜合指數 １９５０﹒０２ －０﹒２８ ３５２０﹒００

上證Ｂ股指數 ２７５﹒２８ －３﹒２２ ２﹒１９

深證Ｂ股指數 １１３５﹒６３ －０﹒３７ ０﹒５８

上證１８０指數 ８１３５﹒５５ －０﹒１８

上證３８０指數 ５４５７﹒７３ －０﹒７０

深證成份指數 １０８４９﹒６４ －０﹒２５

中小創新指數 ２２０７﹒７２ －０﹒１９

深圳創業板指數 ２２８６﹒１９ －０﹒４０

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