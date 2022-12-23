《經濟通通訊社２３日專訊》美國針對企業在華強迫勞動行為的審查再擴大，從最初的棉花

製品、番茄醬再到光伏產品，如今連汽車產業亦受審查。美國參議院財政委員會因應此前一份報

告內容，周四（２２日）致函八家汽車生產商，要求這些企業回應，其供應鏈當中是否包括在新

疆通過強迫勞動進行生產的供應商。

美國參議院財政委員會致信對象涵蓋美國及國外多家知名車企，包括通用汽車、福特汽車、

平治汽車、斯泰蘭蒂斯、特斯拉、美國本田汽車公司、豐田汽車北美公司以及福斯集團。

委員會主席懷登在信中指出，除非證實其產業鏈不涉及強迫勞動因素，否則美國應禁止這些

汽車製造商銷售汽車。懷登強調，美國認定中國政府對新疆維吾爾人進行持續的種族滅絕，屬反

人類罪行，即使明白到汽車產業供應鏈複雜，美國亦不會放棄其維護人權和美國法律的基本承諾

。



＊英學者：國際車企受益於維族人勞動力轉移＊



英國雪菲爾哈倫大學海倫娜肯尼迪國際司法中心日前發布一份報告，指出有超過５０家國際

汽車零件製造商及汽車製造商的供應鏈包括新疆企業，或是受益於中國政府資助的維吾爾族人員

勞動力轉移的企業。發表報告的學者指，中國政府有意將部分產業轉移至新疆，讓企業難以將其

供應鏈從新疆抽出，但她認為汽車製造商應該利用其經濟影響力排除新疆供應商，還應該向接受

維吾爾族人員勞動力轉移的企業施壓。

根據美國法律，任何商品若全部或部分採用來自新疆維吾爾自治區的產品所製造，都不能進

口美國。中國政府一直以來都堅決否認對維吾爾族人員進行強迫勞動等行為，稱有關指控是反華

分子炮製的「世紀謊言」，並批評美國有關法律為「涉疆惡法」。（ｅｙ）（ｚｚ）



