《經濟通通訊社２３日專訊》乘聯會表示，１２月狹義乘用車零售銷量預計為２２０萬輛，
同比增長４﹒５％，環比增長３３﹒３％；其中新能源車零售銷量預計為７０萬輛，同比增長
４７﹒４％，環比增長１７％，滲透率３１﹒８％。（ｗｌ）
23/12/2022 17:38
《行業數據》乘聯會料本月狹義乘用車零售環比增３３％至２２０萬
《經濟通通訊社２３日專訊》乘聯會表示，１２月狹義乘用車零售銷量預計為２２０萬輛，
同比增長４﹒５％，環比增長３３﹒３％；其中新能源車零售銷量預計為７０萬輛，同比增長
４７﹒４％，環比增長１７％，滲透率３１﹒８％。（ｗｌ）
下一篇新聞︰23/12/2022 17:05 《神州經脈》中美邊制裁邊對話，疫情延燒滬指周瀉４％，人幣守７
23/12/2022 17:00 《鍾之日記》聖誕臨近交投靜，魚缸力守十天線
23/12/2022 16:23 《深港通》北上交易休市，南下全日流入１２﹒９億
23/12/2022 16:23 《滬港通》北上交易休市，南下全日流入１０﹒５億
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰