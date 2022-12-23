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AH股新聞

23/12/2022 17:38

《行業數據》乘聯會料本月狹義乘用車零售環比增３３％至２２０萬

　　《經濟通通訊社２３日專訊》乘聯會表示，１２月狹義乘用車零售銷量預計為２２０萬輛，
同比增長４﹒５％，環比增長３３﹒３％；其中新能源車零售銷量預計為７０萬輛，同比增長
４７﹒４％，環比增長１７％，滲透率３１﹒８％。（ｗｌ）

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