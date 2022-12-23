《經濟通通訊社２３日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子

公司上海復星醫藥產業發展許可引進的馬來酸阿伐曲泊帕片，商品名為蘇可欣，用於治療對既往

治療反應不佳的成人慢性免疫性血小板減少症的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局審評受理。

該集團指，目前為止，除蘇可欣外，於中國境內尚無其他阿伐曲泊帕片上市。去年度，蘇可

欣於中國境內的銷售額約４﹒２６億元人民幣，而截至１１月，復星醫藥產業現階段針對該藥品

累計研發投入約１﹒２５億元人民幣。（ｗｈ）

