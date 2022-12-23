《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２２日）「滬股通」額度

餘額４９７﹒３４億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入２２﹒６６億元，佔每日額度

４﹒３６％，「深股通」額度餘額５０５﹒７８億元，買盤超賣盤，流入１４﹒２２億元，佔每

日額度２﹒７４％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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隆基綠能 （６０１０１２） ７９７﹒３２ １０１５﹒２３ －２１７﹒９１

貴州茅台 （６００５１９） ８３６﹒０７ ４７８﹒９６ ３５７﹒１１

中國中免 （６０１８８８） ５５７﹒２８ ４９２﹒５７ ６４﹒７１

伊利股份 （６００８８７） ２０６﹒４５ ４９０﹒０７ －２８３﹒６２

通威股份 （６００４３８） ４９６﹒７２ １４０﹒２１ ３５６﹒５１

中國平安 （６０１３１８） ４７３﹒８４ １１８﹒８２ ３５５﹒０２

水井坊 （６００７７９） ４３１﹒４３ ５６﹒１２ ３７５﹒３１

招商銀行 （６０００３６） ２２５﹒３０ ２３５﹒５５ －１０﹒２５

恒瑞醫藥 （６００２７６） １８９﹒３１ ２５９﹒５８ －７０﹒２７

中國建築 （６０１６６８） １６２﹒５７ ２４２﹒９６ －８０﹒３９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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五糧液 （０００８５８） １１７１﹒８０ ５９９﹒００ ５７２﹒８０

寧德時代 （３００７５０） ２９７﹒０７ ６７９﹒７４ －３８２﹒６７

以岭藥業 （００２６０３） ５２２﹒８３ ２６８﹒６９ ２５４﹒１４

邁瑞醫療 （３００７６０） ３５３﹒８２ ２６４﹒９６ ８８﹒８６

立訊精密 （００２４７５） ３２１﹒４３ ２８２﹒９２ ３８﹒５１

瀘州老窖 （０００５６８） ２５９﹒５７ ２９５﹒２３ －３５﹒６６

比亞迪 （００２５９４） １８６﹒６１ ２９９﹒２９ －１１２﹒６８

長安汽車 （０００６２５） ２４８﹒２９ １７４﹒５８ ７３﹒７１

億緯鋰能 （３０００１４） １８８﹒４１ ２２４﹒６３ －３６﹒２２

晶盛機電 （３００３１６） ３０３﹒７４ ８９﹒５７ ２１４﹒１７

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（以上數字取小數點後兩個位）

