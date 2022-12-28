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AH股新聞

28/12/2022 08:15

《國企紅籌》中鋁夥深Ａ附屬投資母企旗下金屬產品製造商

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中鋁（０２６００）（滬：６０１６００）夥同非全資附屬雲
鋁股份（深：０００８０７）及公司控股股東中鋁集團，昨日協議分別以現金及非貨幣資產向中
鋁高端製造增資。中鋁出資約４﹒０４億元（人民幣．下同），其中現金２﹒２億元，以青海、
連城及貴州分公司持有的扁錠資產投資１﹒８４億元。雲鋁股份出資約１３﹒２３億元，其中現
金９０００萬元，以其持有的雲鋁浩鑫１００％股權投資６﹒０９億元，以其持有的雲鋁浩鑫相
關資產投資６﹒２４億元。中鋁集團增資７﹒９８億元。
　　本次增資完成後，中鋁及雲鋁股份分別取得中鋁高端製造約２﹒１４％及約７﹒０１％的股
權，而中鋁集團及重慶國資委控制的重慶鋁開投持股分別由６５％及３５％，攤薄至約
６０﹒５３％及約３０﹒３１％。
　　中鋁高端製造主營業務包括鋁及鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金以及鋁基複合材料等金
屬材料產品、製品、部件的生產和銷售；來料加工；有色金屬材料製造項目的開發、建設和運營
等。
　　雲鋁浩鑫為雲鋁股份的全資附屬公司，其主營業務包括鋁鑄軋卷、鋁板帶、鋁箔產品及食品
藥品包裝、電子電力用鋁箔的生產及銷售等。（ｍｈ）

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