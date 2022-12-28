《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》銀保監發布《外國銀行分行綜合監管評級

辦法（試行）》。《辦法》共三十六條，包括總則、核心要素評級、總行支持度評估、綜合監管

評級、評級程序、評級結果運用、附則等七個章節。《辦法》從總體上對外國銀行分行監管評級

工作進行規範。

《辦法》一是明確外國銀行分行監管評級基本體系。外國銀行分行綜合監管評級包括核心要

素評級和總行支持度評估兩部分，其結果以核心要素評級結果為基準，總行支持度評估作為調整

項。其中，核心要素評級包括風險管理、營運控制、合規性和資產質量等４項評級要素；總行支

持度評估包括總行的經營環境風險、總行的財務狀況和管理能力以及總行對在華分行的支持度等

３項評估要素。

二是規範評級程序。外國銀行分行綜合監管評級程序包括收集信息、初評、復評、審核、評

級結果反饋、評級結果運用、動態調整、後評價等環節。其中，年度監管評級工作結束後，外國

銀行分行風險發生重大變化的，監管機構可對其監管評級結果進行動態調整。

三是對評級結果運用作出指導。強調監管評級結果是作為衡量外國銀行分行經營狀況、風險

程度和風險管理能力，制定監管規劃，合理配置監管資源，採取監管措施和行動，開展市場准入

的重要依據；明確監管機構應根據監管評級結果對外國銀行分行採取分類監管措施。

