《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中央決定，張玉卓任國務院國資委黨委書

記。

官方簡歷顯示，張玉卓出生於１９６２年１月，山東壽光人。此前曾任神華集團總經理、董

事長、黨組書記等職。

２０１７年３月，張玉卓出任天津市委常委，兼任濱海新區區委書記。２０２０年１月，張

玉卓轉任中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記。去年８月，張玉卓調任中國科協黨組書

記。張玉卓是第十九屆中央候補委員，第二十屆中央委員。

