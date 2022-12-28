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AH股新聞

28/12/2022 09:46

《駐京專電》張玉卓任國資委黨委書記

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中央決定，張玉卓任國務院國資委黨委書
記。
　　官方簡歷顯示，張玉卓出生於１９６２年１月，山東壽光人。此前曾任神華集團總經理、董
事長、黨組書記等職。
　　２０１７年３月，張玉卓出任天津市委常委，兼任濱海新區區委書記。２０２０年１月，張
玉卓轉任中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記。去年８月，張玉卓調任中國科協黨組書
記。張玉卓是第十九屆中央候補委員，第二十屆中央委員。

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