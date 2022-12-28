《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行２８日發布的《２０２２年１１

月份金融市場運行情況》顯示，１１月份，債券市場共發行各類債券５０６３７﹒９億元（人民

幣．下同）；銀行間質押式回購月加權平均利率為１﹒６１％，環比上升１５個基點；滬市日均

交易量為３９１７﹒７億元，環比增加１４﹒８％；深市日均交易量為５３６４﹒２億元，環比

增加１８﹒５％。

１１月份，債券市場共發行各類債券５０６３７﹒９億元。國債發行９２３７﹒５億元，地

方政府債券發行２４６８﹒９億元，金融債券發行９５４２﹒６億元，公司信用類債券１發行

１０７５７﹒６億元，信貸資產支持證券發行２７６﹒８億元，同業存單發行１８００６﹒９億

元。

截至１１月末，債券市場托管餘額為１４４﹒５萬億元。其中，國債托管餘額２４﹒９萬億

元，地方政府債券托管餘額３４﹒９萬億元，金融債券托管餘額３４﹒４萬億元，公司信用類債

券托管餘額３２﹒２萬億元，信貸資產支持證券托管餘額２﹒４萬億元，同業存單托管餘額

１３﹒８萬億元。商業銀行櫃台債券托管餘額３９７﹒４億元。

１１月份，銀行間債券市場現券成交２８﹒６萬億元，日均成交１３０１３﹒９億元，同比

增加２８﹒６％，環比增加１９﹒３％；單筆成交量在５００－５０００萬元的交易佔總成交金

額的４５﹒６％，單筆成交量在９０００萬元以上的交易佔總成交金額的４７﹒３％，單筆平均

成交量４８３５萬元。交易所債券市場現券成交３﹒５萬億元，日均成交１５９４﹒５億元，同

比減少１﹒９％，環比增加２７﹒９％。商業銀行櫃台市場債券成交１２﹒６萬筆，成交金額

１４７﹒３億元。



＊境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒４萬億元＊



截至２０２２年１１月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒４萬億元，佔中國債

券市場托管餘額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為３﹒３萬億

元；分券種看，境外機構持有國債２﹒３萬億元、佔比６８﹒２％，政策性金融債０﹒８萬億元

、佔比２２﹒６％。

１１月份，銀行間貨幣市場成交共計１２８﹒８萬億元，同比增加７﹒６％，環比增加

１８﹒９％。其中，質押式回購成交１１７﹒８萬億元，同比增加８﹒９％，環比增加

２１﹒４％；買斷式回購成交５３７７﹒１億元，同比增加２４﹒５％，環比增加３１﹒２％；

同業拆借成交１０﹒４萬億元，同比減少６﹒２％，環比減少４﹒０％。交易所標準券回購成交

３８﹒３萬億元，同比增加７﹒９％，環比增加３７﹒７％。

１１月份，銀行間質押式回購月加權平均利率為１﹒６１％，環比上升１５個基點；同業拆

借月加權平均利率為１﹒５５％，環比上升１４個基點。

１１月末，上證指數收於３１５１﹒３點，較上月末上升２５７﹒９點，漲幅為８﹒９％；

深證成指收於１１１０８﹒５點，較上月末上升７１１﹒５點，漲幅為６﹒８％。１１月份，滬

市日均交易量為３９１７﹒７億元，環比增加１４﹒８％；深市日均交易量為５３６４﹒２億元

，環比增加１８﹒５％。

