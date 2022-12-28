《經濟通通訊社２８日專訊》國務院周一（２６日）晚間宣布，自明年１月８日起，取消來

華人員入境後全員核酸和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施

。當晚，國際機票搜索量在短時間內大漲。

去哪兒平台數據顯示，消息發布後１５分鐘內，國際機票瞬時搜索量增長７倍，熱門目的地

為泰國、日本和韓國。

攜程數據顯示，消息發布半小時內，攜程平台熱門海外目的地搜索量同比大漲１０倍，出境

（含中國港澳台）機票、海外酒店搜索均達到三年來峰值。

同程旅行平台數據顯示，全平台國際機票瞬時搜索量增長８５０％；簽證搜索量瞬時增長

１０倍。中國遊客最關注的海外目的地排名前三為：日本、韓國和泰國。出境游主要搜索用戶來

自於北京、上海、廣州三地。

飛豬平台上，政策發布１小時內，國際航班搜索量暴增超８倍，入境航班搜索量達到３年來

峰值。



＊國際機票價格仍處高位，需時恢復正常＊



去哪兒大數據研究院院長蘭翔稱，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出

入境旅客量將會有所回升。隨著出入境機票供需關係逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸

降低。

蘭翔分析指，相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍

需一定時間恢復至正常水平。日韓東南亞等航班數量多的航線，機票價格可能上漲。隨著政策落

地和航司運營能力的恢復，２０２３年暑期或將迎來出入境高峰。（ｌｃ）

