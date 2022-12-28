《經濟通通訊社２８日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，於今

日接獲公司執行董事兼副總裁蔣達進遞交的書面辭呈。蔣達進因達退休年齡，向董事會請求辭去

公司執行董事及副總裁職務。蔣達進將不再擔任公司任何職務。（ａｃ）

