《經濟通通訊社２８日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，於今
日接獲公司執行董事兼副總裁蔣達進遞交的書面辭呈。蔣達進因達退休年齡，向董事會請求辭去
公司執行董事及副總裁職務。蔣達進將不再擔任公司任何職務。（ａｃ）
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28/12/2022 18:12
《國企紅籌》中廣核電力（０１８１６）副總裁蔣達進退休辭任
《經濟通通訊社２８日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，於今
日接獲公司執行董事兼副總裁蔣達進遞交的書面辭呈。蔣達進因達退休年齡，向董事會請求辭去
公司執行董事及副總裁職務。蔣達進將不再擔任公司任何職務。（ａｃ）
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