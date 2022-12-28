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AH股新聞

28/12/2022 18:12

《國企紅籌》中廣核電力（０１８１６）副總裁蔣達進退休辭任

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，於今
日接獲公司執行董事兼副總裁蔣達進遞交的書面辭呈。蔣達進因達退休年齡，向董事會請求辭去
公司執行董事及副總裁職務。蔣達進將不再擔任公司任何職務。（ａｃ）

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