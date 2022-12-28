《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７５﹒０４億元，買盤超賣盤，流入４４﹒９６億元，佔每日額度８﹒６５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０３﹒１２億元，買盤超賣盤，流入
１６﹒８８億元，佔每日額度４﹒０２％。
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28/12/2022 16:43
《滬港通》北上全日流入４５億，南下全日流入１６﹒９億
《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７５﹒０４億元，買盤超賣盤，流入４４﹒９６億元，佔每日額度８﹒６５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０３﹒１２億元，買盤超賣盤，流入
１６﹒８８億元，佔每日額度４﹒０２％。
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