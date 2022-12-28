  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/12/2022 16:43

《深港通》北上全日流入１７﹒７億，南下全日流入２１﹒８億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０２﹒２５億元，買盤超賣盤，流入１７﹒７５億元，佔每日額度３﹒４１％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９８﹒２４億元，買盤超賣盤，流入
２１﹒７６億元，佔每日額度５﹒１８％。

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/12/2022 16:50  《駐京專電》人行：１１月債市共發行各類債券５﹒０６萬億元

下一篇新聞︰28/12/2022 16:43  《滬港通》北上全日流入４５億，南下全日流入１６﹒９億

其他AH股新聞
More

28/12/2022 17:02  《行業數據》乘聯會：上周乘用車零售同比增１３％，環比增１７％

28/12/2022 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金